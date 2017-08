Puținele locuri de muncă la care au acces persoanele cu handicap vor dispărea din lipsă de comenzi. E vorba despre joburile asigurate de unitățile protejate autorizate, înființate special pentru cei care, din cauza unei boli sau a unui accident, au o invaliditate. Până acum, firmele și instituțiile erau obligate fie să angajeze persoane cu dizabilități (4 la sută din numărul total al salariaților), fie să plătească statului o taxă egală cu jumătate din salariul minim brut pentru fiecare loc de muncă neocupat de o persoană cu handicap. O altă variantă era ca în locul plății taxei, firma sau instituția să cumpere produse de la o unitate protejată: mături, perii, plicuri, dosare, felicitări, șervețele etc. O ordonanță de guvern a modificat art. 78 din Legea 448, astfel încât ultima variantă a dispărut. Concret, OG 60/2017 a eliminat posibilitatea susținerii unităților protejate și a dublat taxa datorată de angajatori. „Noi realizăm bijuterii, obiecte decorative din piele, tablouri. De asemenea, vindem produse de papetărie. Din clipa de față nu mai avem cui vinde. Nu vom mai avea clienți. Dacă firmele nu au nicio facilitate, dimpotrivă, vor plăti o taxă mai mare, de ce ar cumpăra de la mine?” se întreabă Dorina Poinaru, președinta SHF Bacău, care a înființat unitatea protejată „Cuceritorii”.

Taxare, nu integrare socială! Cele patru persoane cu handicap care lucrează SHF – „Cuceritorii” nu sunt recuperabile. „Din cauză că această facilitate a căzut, eu și ceilalți angajați ai unității vom rămâne fără loc de muncă. E vorba despre un tânăr contabil în fotoliu rulant, care și-a căutat doi ani o slujbă dar nu a găsit, o doamnă trecută de 40 de ani, inginer mecanic, care a suportat o amputație de picior, o tânără cu o dizabilitate psihică, absolventă a liceului economic, care și-a căutat 5-6 ani un loc de muncă, iar al patrulea angajat sunt eu, care mai am puțin până la pensie”, explică Dorina Poinaru. Unitățile protejate au fost înființate tocmai pentru a-i ajuta pe cei care vor să muncească dar nu au unde. Disperate, persoanele cu handicap din unitățile protejate și întreprinderile sociale din mai multe județe vor protesta marți, la ora 12, în fața Ministerului Muncii, cu speranța că Guvernul va reveni asupra Ordonanței 60. „Persoanele cu dizabilități greu angajabile au nevoie de aceste locuri de muncă protejate și de sprijin pentru integrarea pe piața liberă a muncii. Angajații cu dizabilități sunt momiți cu indemnizații mărite să accepte statutul de asistat social. Aceasta e măsura umilinței oamenilor din România.”

– Dorina Poinaru, președinte SHF Bacău O parte dintre ONG-urile care au unități protejate autorizate sunt și furnizori de servicii sociale având 72 de servicii licențiate și peste 3.500 de beneficiari din grupuri vulnerabile. 320 dintre cei care lucrează în aceste unități sunt greu angajabili, fiind nevăzători, surzi, diagnosticați cu sindromul Down, afecțiuni neuro-motorii, autism, HIV/SIDA etc.

