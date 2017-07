Împlinirea a 100 de ani de la Primul Război Mondial reprezintă un nou motiv de aducere aminte despre faptele de vitejie ale eroilor care au căzut în lupte. Centenarul Primului Război Mondial este aniversat în Bacău, printr-o serie de manifestări specifice. Unul dintre evenimente este cel găzduit de biblioteca comunei Bogdănești din județul Bacău. Aici a avut loc sâmbătă un simpozion tematic organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani (1917 – 2017) de la marele eveniment. Autorități locale, preoți și militari au vorbit despre “Triunghiul de foc: Mărăști-Mărășești-Oituz”. Păstrând același registru, eroii au fost punctul central în cadrul evenimentelor desfășurate duminică, 30 iulie, în aceeași comunitate, unde, de la ora 11,30, oamenii satului s-au adunat în centrul comunei Bogdănești, unde a avut loc resfințirea cimitirului eroilor și a fântânii eroilor aflată în fața bisericii. “Aceasta a fost construită în anul 1923 de subofițeri din cadrul Cercului Militar Bacău. La evenimentele de la Bogdănești au participat Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și al Bacăului, un sobor de preoți, garda de luptă, drapelul de luptă și cu acest prilej, asistența a depus coroane și jerbe de flori”, declară col. (rtr.) Paul-Valerian Timofte, președinte al filialei Bacău “Col. Corneliu Chirieș“ a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) “Regina Maria”. Activitățile menite să omagieze eroii care și-au pierdut viața luptând pentru libertate, credință și întregirea neamului, vor continua și luna viitoare, când, pe 4 august, în Cartierul Zăvoi din orașul Comănești, va avea loc la cimitirul eroilor un ceremonial militar și religios, în cinstea eroilor căzuți pe aceste meleaguri în anul 1917. Câteva zile mai târziu, ceremoniile se mută la Târgu Ocna, unde, în zilele de 10, 11 șI 12 august, sunt programate alte evenimente care au legătură cu Centenarul Primului Război Mondial. De această dată, activitățile se desfășoară la Coșna, Poieni și Cireșoaia, unde vor participa și vânătoriii de munte de la Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, Batalionul 22 Vânători de Munte “Cireșoaia”. În cele trei zile, vor fi organizate simpozioane, lansări de carte și vor fi depuse coroane de flori la mormintele eroilor căzuțI în lupte. 1 SHARES Share Tweet

