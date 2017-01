Handbalistele Științei debutează în 2017 cu un meci care se va desfășura duminică, pe terenul Rapidului, în etapa a 11-a a Diviziei A. Conform programării inițiale, studentele trebuiau să înceapă anul duminica trecută, acasă, contra „lanternei roșii” CSU Târgoviște. Condițiile meteo neprielnice au împedicat însă formația dâmbovițeană să efectueze deplasarea în Bacău, ajungându-se astfel la amânarea partidei din runda a zecea. Conform site-ului FRF, partida Știința- CSU Târgoviște fusese reprogramat pentru astăzi, 13 ianuarie. Numai că Federația este în eroare, CSU Târgoviște anunțând clubul băcăuan că nu poate disputa partida săptămâna aceasta. „Cei de la Târgoviște ne-au propus să reprogramăm jocul la o dată viitoare și noi am fost de acord. Ne-ar fi prins bine să avem un meci la activ până la jocul cu Rapid, însă ne amintim bine de accidentul de microbuz suferit de cei de la Târgoviște în urmă cu un an, astfel încât înțelegem situația”, a declarat antrenorul Științei, Costel Oprea, care știe că echipa sa pornește cu șansa a doua contra giuleștencelor: „Întâlnim o echipă foarte bună, asta se știe. Noi mergem să jucăm. Rămâne de văzut în ce măsură o vom face”. Celelalte meciuri ale etapei a 11-a: Neptun Constanța- SCM Pitești, HCF Piatra Neamț- ACS CNOT Iași, ACS Șc. 181 București- Activ Plopeni, HM Buzău- CSM București II, Dinamo București- Știința București, CSU Târgoviște- Spartac București. Clasamentul Seriei A 1 Rapid București 10 10 0 0 368-192 30p.

2 Dinamo București 9 8 0 1 306-198 24p.

3 HM Buzău 9 7 0 2 327-271 21p.

4 CSM București II 10 6 1 3 306-246 19p.

5 SCM Pitești 10 6 1 3 322-289 19p.

6 Știința București 9 6 0 3 262-236 18p.

7 HCF P. Neamț 9 4 1 4 253-273 13p.

8 Activ Plopeni 10 4 0 6 257-275 12p.

9 Neptun Constanța 9 4 0 5 234-264 12p.

10 Știinta Bacău 9 3 2 4 226-243 11p.

11 ACS Șc.181 9 2 1 6 254-316 7p.

12 Spartac 9 1 0 8 208-310 3p.

13 ACS CNOT Iași 7 0 0 7 184-268 0p.

14 CSU Târgoviște 9 0 0 9 213-339 0p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.