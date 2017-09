Editorial Pe cont propriu, dar nu de capul tău! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nu există frumos absolut, de sine stătător, neinfluențat de condiții. Dacă ar fi amplasată într-un ghetou sau într-o sală de expoziții sufocată de kitsch-uri, o statuie antică nu ar mai genera emoția estetică dorită de autor. O grădină frumoasă, fie una englezească, ordonată, aerisită, fie una sălbatică și misterioasă, cu o abundență de flori înmiresmate (căci nu despre gusturi discutăm acum), nu te îmbie să o cumperi dacă e situată într-un cartier murdar. M-am bucurat să descopăr că, nemaiașteptând sprijinul autorităților, mulți băcăuani își izolează singuri locuința. Pe de altă parte, deși intenția e bună, rezultatul poate fi mai puțin demn de laudă. Dacă la final, după ce izolează pereții exteriori ai apartamentului, unora le dă prin gând să-i zugrăvească în frumoase culori – cum ar fi lila, portocaliu sau albastru siniliu, la modă pe vremea bunicilor noștri -, aspectul nu poate fi decât supărător. Într-un cartier cu blocuri gri, un perete orange agresează ochiul, nu-l desfată. În lumea civilizată, obișnuită să respecte normele autoimpuse sau acceptate, viața comunității contează mai mult decât la noi. În primul rând pentru că există o comunitate, în al doilea rând pentru că oamenii au înțeles, cu multe secole în urmă, că nu trăiești singur și nu poți fi fericit dacă alții sunt nefericiți în apropierea ta și din cauza ta. Regulile sunt bune tocmai pentru că ne ajută să trăim împreună fără să ne deranjăm unii pe alții. Occidentalii țin seama de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, de înfățișarea orașului, a cartierului, de mesajul locului, chiar doresc să existe o identitate comunitară căreia să i se atașeze și în care să se integreze armonios grădina lor, casa lor, poarta lor. E lăudabil să înființezi o grădină în spatele blocului, să pictezi pereții, să amplasezi niște bănci pe alee fără să aștepți ca primăria sau guvernul să aloce bani pentru aceste îmbunătățiri. Pe de altă parte, nu ai dreptul să faci aceste schimbări „de capul tău”, fără să-i întrebi și pe vecini dacă le doresc, apărându-te cu argumentele „sunt proprietar”, „eu plătesc, eu hotărăsc!” 0 SHARES Share Tweet

