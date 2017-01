Multimedia Pe aici nu se trece! de Desteptarea -

Un autoturism care a încercat să coboare pe scările dintre parcarea Lidl și Autogara Bacău a răms blocat, fiind nevoie de intervenția unei alte mașini care l-a tractat. VIDEO: Alex Alexandru‎ / Facebook 16 SHARES Share Tweet

Articolul precedent Reguli noi la acordarea ajutoarelor sociale