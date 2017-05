Actualitate Pași concreți pentru realizarea rezervei de apă a Bacăului * investiția se ridică la circa 42 de milioane de lei și nu va afecta prețul apei practicat în prezent de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Se fac primii pași concreți pentru realizarea rezervei de apă a Bacăului, care îi va scuti pe locuitorii municipiului de neplăcerile cauzate de desele avarii de pe aducțiunea de la Valea Uzului. Mai exact, în scurt timp va intra în lucru documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm de pe strada Frunzei, din stația de pompare Gherăiești până pe Calea Moldovei cu o conductă Fgn Dn 700 mm”. Porțiunea respectivă reprezintă unul dintre tronsoanele prin care apa de la Gherăiești ajunge în rezervoarele de la Barați, ceea ce va asigura un debit suficient măcar pentru asigurarea apei în oraș, în locul secetei absolute pe care o provoacă avariile de la Valea Uzului. În prezent, pe partea dreaptă a străzii Frunzei, în sensul de mers spre Calea Moldovei, există două conducte dintre care una este scoasă din uz și abandonată și o conductă a cărei durată de viață este depășită. Elaborarea studiului aparține SC Intelproiect SRL Piatra Neamț, iar valoarea este de 3.844.000 lei. De asemenea, se efectuează studiul pentru realizarea unei conducte de legătură între conducta de pe strada Ștefan cel Mare și conducta existentă pe strada Prelungirea Bradului, care va avea același rol de a duce apa de la Gherăiești la rezervoarele de la Barați. Studiul aparține tot SC Intelproiect SRL Piatra Neamț, și are valoarea totală de peste patru milioane de lei. Apa nu se scumpește Garanţiile publice oferite de vicepremierul Sevil Shhaideh în timpul vizitei sale în Bacău, în ceea ce priveşte finanţarea pe Programul Național de Dezvoltare Locală a proiectului rezervei de apă a Bacăului, sunt de aproximativ 5,5 milioane de euro, diferenţa urmând a fi asigurată din bugetul local. Potrivit estimării CRAB, valoarea totală a investiției „Rezerva de apa a municipiului Bacău”, aprobată de căte consilierii locali în unanimitate, se va ridica la aproximativ 42.247.000 lei cu TVA. Aceasta include: realizarea a două staţii de demanganizare, amplasate în staţiile de tratare Gherăieşti şi Mărgineni; înlocuirea conductelor de alimentare cu apă pe strada Frunzei şi strada Digu Bârnat; înlocuirea conductelor de alimentare cu apă pe tronsoanele strada Calea Moineşti -Staţie Baraţi şi Selgros – Pasaj Mărgineni. Conducerea Primăriei și a Companiei de Apă au dat asigurări că investiția nu va afecta tariful apei practicat de către Compania Regională de Apă în Bacău. 0 SHARES Share Tweet

