Pasajul de la Gara va intra in reparatii capitale

Noua cladire a Statiei CFR Bacau a fost construita in doar câteva luni, din 1982 si pâna in primavara anului 1983.

Povestea este stiuta si va ramâne in istoria orasului ca o reusita remarcabila, daca luam in calcul perioada destul de dificila prin care trecea tara, dar si timpul extrem de comprimat in care a fost finalizata.

Cum a fost gândita si ce a iesit pâna la urma, este o alta problema, insa proiectul a fost apreciat de bacauani. Inainte de a trece la subiect, mai trebuie spus ca, astazi, nu mai sunt functionale nici jumatate din spatiile initiale, destinate celor care calatoresc cu trenul, fie ca statie de pornire sau pentru cei aflati in tranzit (sali de asteptare, salon oficial, spatiu pentru Mama si copilul, restaurant, spatiu pentru expozitii etc.).

Intra aici, evident si tunelul (subpasajul), gândit si executat pentru a face legatura intre cele doua zone, despartite de liniile de cale ferata, dar si pentru afluirea, in siguranta, a calatorilor, din statie, catre oras sau de la o linie la alta. Si a functionat multi ani.

In primii ani de dupa evenimentele din decembrie 1989, subpasajul a a fost scos din circulatie, distrus, s-a furat tot ce era de furat, inclusiv gresia si faianta de pe pereti, fiind transformat in wc public, adapost pentru boschetari. Au fost câteva incercari de reabilitare, prin amenajarea unor spatii comerciale, la cele doua intrari, insa nu au rezistat.

Presa a consemnat in nenumarate rânduri dezastrul si pericolul care s-au instalat parca definitiv. S-a invocat mereu ca subpasajul este gestionat atât de Regionala CFR Iasi, cât si de Primaria Bacau si niciodata nu au reusit sa se aseze la aceeasi masa.

Anul trecut, Asociatia Mutatis Mutandis, condusa de prof. Alina Caprioara, a initiat proiectul “Noua ne pasa”, prin care a incercat sa sensibilizeze opinia publica, administratia publica locala, Regionala CFR Iasi, a atras de partea proiectului arhitecti, designeri, artisti plastici, pentru a depista, impreuna, modalitati concrete de repunere in drepturi a Pasajului subteran.

“Am plecat de la ideea ca acel pasaj este o emblema a orasului, iar noua ne pasa cum arata si cum ar trebui sa arate. Am adunat in jurul nostru, a ideii, oameni de mare calitate, profesionisti, care au reusit sa puna pe plaseta mai multe proiecte, iar proiectul câstigator a fost premiat, din banii asociatiei, si depus la Primarie, pe timpul fostei administratii.

Am avut nenumarate intâlniri cu reprezentanti ai acestei institutii si cu cei de la Iasi. Surprinzator, anul acesta, Regionala CFR Iasi, de la care ne asteptam mai putin, a reusit sa reabiliteze cât de cât partea sa de tunel. O treaba buna, insa nu suficienta, fata de proiectul nostru. Cât priveste partea ce apartine de Primarie, a ramas la fel, ba a continuat sa se degradeze”, ne-a declarat Alina Caprioara.

Intre timp, au avut alegeri locale, s-a instalat o noua conducere la Primarie, de aceea am dorit sa aflam si pozitia noii administratii, receptiva, de altfel la semnalele opiniei publice, a presei. “La nivelul Primariei Bacau se cunoaste situatia Pasajului, am analizat la fata locului ce trebuie facut in perioada urmatoare.

Cunosc proiectele Asociatiei Mutatis Mutandis, insa ele au ca obiectiv doar partea de design, de amenajare in interior a unor spatii de utilitate publica. Sunt interesante, insa acolo lucrurile sunt mult mai complicate. Am comandat un studiu de rezistenta, de evacuare a apei, in prima faza, apoi, la anul, vor incepe lucrarile de consolidare, reabilitare si modernizare a Pasajului.

Noi speram sa rezolvam definitiv problemele acelei cai de circulatie, dupa care vom lua in calcul si propunerile acelei asociatii, cât si posibilitatea asigurarii unei protectii permanente”, ne-a spus Constantin Scripat, viceprimar al municipiului.