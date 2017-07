Anul acesta, Centrul de Cultură „George Apostu”, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, derulează, în perioada 3-21 iulie, Programul de Rezidenţe Artistice de Sculptură „Albastru”, cu participarea unor sculptori români şi străini. Programul are ca scop constituirea unei colecţii valoroase de sculptură contemporană în lemn. Programul este structurat pe trei ani, până în 2019. În fiecare an, sunt invitaţi trei artişti, care vor realiza câte trei lucrări, astfel, ca la finalul programului, patrimoniul Centrului „Apostu” să se îmbogăţească cu cel puţin 27 de opere de artă. Curatorul programului este, în toţi cei trei ani, Maxim Dumitraş, artist plastic de renume internaţional, managerul Muzeului de Artă comparată Sîngeorz-Băi, din cadrul Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. „Este o bucurie foarte mare pentru mine că am reuşit să readuc în spaţiul cultural al Bacăului, aici, la Centrul „George Apostu”, un program de sculptură, este un gând mai vechi, pe care l-am discutat şi rediscutat în anii care au trecut, eu cu Maxim Dumitraş, Dumitraş cu mine, cu mult înainte ca programul «Drumurile culorii albastru prin Europa» să înceapă, din Programul Erasmus+, dar care vine să completeze fericit gândul prietenilor noştri europeni. Ne dorim, cu acest proiect, să reconfigurăm tot spaţiul exterior al acestei clădiri, în aşa fel ca acesta să devină spaţiu expoziţional, unde să fie admirate lucrări ale unor artişti din România şi din lume. Ideea este una îndrăzneaţă, ca aceste opere să fie aşezate ca şi cum ar veni din cer, aşa a apărut ideea de albastru”, a declarat Geo Popa, director al Centrului de Cultură „George Apostu”. La prima ediţie a Programului au fost invitaţi artiştii Maxim Dumitraş (România), Nedim Hadziahmetovic (Serbia) şi Krasimir Metodiev (Bulgaria), care, deja au început să-şi pună în aplicare ideile artistice. Se lucrează cu lemn vechi, de foarte bună calitate, din speciile stejar, cireş, paltin şi tei. Lucrările realizate vor aduce un plus de valoare patrimoniului instituţiei şi Muzeului în aer liber (Grădina cu statui”), unică în ţară şi în lume, prin reamenajarea unuia dintre spaţiile acoperite ale Pavilionului Central, ca veritabil spaţiu de descoperire şi contemplare a artei sculpturale. „Acest program, ne-a mai spus Geo Popa, este o continuare şi o fericită completare a ceea ce am început în 1991, când aici, la noul înfiinţat centru de cultură, am organizat prima tabără de creaţie, de sculptură în lemn, materialul preferat al marelui artist George Apostu, care a devenit patronul nostru spiritual, continuând apoi cu lucrări în marmură şi piatră, astfel că, peste ani, a luat fiinţă «Grădina cu statui». Revenim, aşadar, la lemn.” Tot în această perioadă, s-a organizat şi un concurs, care se adresează membrilor Ordinului Arhitecţilor, pentru realizarea proiectului de reamenajare a spaţiului care va deveni o Galerie de Artă în aer liber. La conferinţa de presă, organizată la Centrul de Cultură „George Apostu”, cu priliejul deschiderii Programului de rezidenţe „Albastru”, au participat şi cei trei artişti, care şi-au expus, concis, ideile care vor guverna creaţiile lor. Maxim Dumitraş (curatorul programului), este absolvent al Universităţii de Artă şi Design, Cluj Napoca, master în Sculptură, membru al UAP din România şi al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor (Paris). A debutat în 1976, cu o expoziţie personală la Sîngiorz-Băi, expunând permanent în România, Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, Elveţia, Letonia, Chişinău, participând la numeroase simpozioane de creaţie, din ţară, dar şi din Rusia, Egipt, Spania, Grecia, Turcia, Franţa etc. Este posesorul a numeroase premii naţionale şi internaţionale. „Galeria, la final, vrem să fie unicat, să se integreze în modernitate, să lege spaţiul exterior cu cel pe care vrem să-l reconfigurăm, de sub cele două balcoane. Vrem ca lucrările să se privească de jos în sus, să facă legătura între pământ şi cer, cu albastrul care domina întreaga creaţie, cât şi spaţiul. Fiecare artist are libertate deplină, noi am discutat doar în principiu despre ceea ce ne dorim. Eu, de exemplu, am un proiect intitulat „Nori”, forme abstracte, cu o mare putere de imaginaţie. Nu-i timpul să detaliez, oricum Rezidenţa este deschisă, invităm băcăuanii să vină, să vadă, să ne vadă la lucru, să discutăm, dialogând despre artă, despre viaţă. Îi aşteptăm pe cei interesaţi, în fiecare zi de lucru, la Centrul „Apostu”, până pe 20 iulie”, ne-a spus Maxim Dumitraş. Krasimir Metodiev este născut în 1989, în Bulgaria, a studiat la Universitatea „St. Cyril and St. Methodius” din Veliko Târnovo, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Sculptură, iar între 2011-2012 a studiat la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti. Este doctorand, membru al Uniunii Artiştilor din Bulgaria. A expus la Sofia, Razgrad, Gabrov, Veliko Târnovo, Burgas, , având în portofoliu lucrări monumentale la Veliko Târnovo, Pavlikeni, Parcul Dunării din Tutrakam, Seul- Coreea. „Lucrările mele sunt inspirate din natură, cu rădăcini în pământ şi se abstractizează spre cer. Mă bucur că am fost invitat în Bacău, vreau să cunosc oraşul, Moldova şi, aşa cum a spus şi Maxim, m-aş bucura dacă arişti din Bacău, amatori de artă ar veni aici, să putem dialog, arta, prin excelenţă, este deschisă către public, se adresează publicului”, a declarat şi Krasimir. Nedim Hadziahmetovic este din Negotin (Serbia), absolvent al Universităţii de Arte Belgrad, în 1997, membru al Asociaţiei sculptorilor maghiari, membru al Asociaţiei artiştilor şi designerilor din Serbia şi a Asociaţiei Interanţionale de sculptură monumentală. „Este o personalitate artistică de talie mondială în sculptura monumentală” (Geo Popa), a lucat într-o gamă largă de discipline vizuale, precum sculptura, sculptura aplicată, grafică, ilustraţie şi pictură, animaţie şi design. A realizat sculptură monumentală în Germania, Ungaria, Danemarca, Turcia, Serbia, Egipt, Bugaria, India, Slovenia. Participant la numeroase simpozioane de creaţie din lmea întreagă. „Creaţiile mele se vor integra în această generoasă teamă a albastrului, pe care vă invit să le vedeţi la vernisaj”, a fost scurt şi la „obiect” Nedim, care ştie puţin româneşte şi mai mult să cânte la mai multe instrumente, de altfel, va şi susţine în faţa colegilor şi a invitaţilor un mic recital.

Închiderea rezidenţei va avea loc pe 21 iulie, la ora 17.00, cu un moment dedicat întâlnirii artiştilor cu publicul larg, iubitor de artă, şi prezentării proiectului de reamenajării spaţiului „Muzeul în aer liber", realizat de tinerii arhitecţi.

