Parinti de lux

– desi pare corecta in esenta, noua lege a indemnizatiilor de crestere a copilului care ofera parintelui 85% din venit timp de doi ani duce la aparitia unor situatii extreme

– valoarea indemnizatiei nu are nici o legatura cu valoarea platilor realizate de parinti

– o mama care primeste, de exemplu, 40.000 de lei lunar, a contribuit la bugetul asigurarilor sociale ca si cum ar fi avut un venit de numai 12.000 de lei

Dupa eliminarea plafonarii indemnizatiei de crestere a copilului, parintii putând beneficia acum de orice suma in functie de veniturile lor de dinaintea nasterii bebelusului, si in judetul Bacau s-a ajuns la un cuantum de-a dreptul impresionant al acestei prestatii sociale. Nu o sa va vina sa credeti, dar o mama primeste ca indemnizatie nici mai mult, nici mai putin decât 38.936 lei, adica 389.360.000 lei vechi! Trebuie spus, insa, ca veniturile foarte mari, impozabile, in baza carora s-a calculat suma aceasta, sunt realizate constant, de ani buni, de catre fericita mama.

„Nu se poate spune in acest caz ca a fost premeditata obtinerea unei asemenea indemnizatii, deoarece beneficiara are venituri considerabile de foarte multi ani. Este vorba despre o femeie care lucreaza intr-o companie multinationala si ocupa o functie de conducere de peste 14 ani. Veniturile in baza carora i s-a stabilit indemnizatia au fost verificate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. In urma verificarilor, concluzia a fost ca suma pe care o primeste este corecta.”

– Teodor Agachi, directorul executiv al Agentiei Judetene de Prestatii Sociale (AJPIS) Bacau

Pe locul doi, dar la o distanta foarte mare de primul, se plaseaza doi parinti, care sunt magistrati. Fiecare beneficiaza de o indemnizatie de 12.000 lei. Pozitiile 3, 4 si 5 sunt ocupate de catre salariati din domeniul energetic. Ei au o indemnizatie situata intre 8.500 si 9.000 lei. In rest, marea majoritate a parintilor care sunt in concediu de crestere a copilului iau intre 1.063 lei si 3.000 lei.

In total, din judetul Bacau sunt, in prezent, in acest concediu 3.820 persoane, un numar aproape similar celui din lunile anterioare. Totusi, urmare a schimbarii modului de calcul, suma totala platita in august, fata de iulie, este mai mare cu aproximativ 12 la suta. Mai exact, in august (pentru iulie) AJPIS Bacau a achitat indemnizatii de crestere a copilului, in suma totala de peste 4 milioane lei.

Amintim ca de la 1 iulie 2016, indemnizatia minima a urcat de la 600 lei la 1.063 lei, respectiv la 85 la suta din salariul minim brut pe economie. Totodata, limita maxima nu mai este plafonata, fiind calculata in cuantum de 85 la suta din veniturile nete realizate in ultimele 12 luni din cei doi ani de dinainte de nastere.

Cei care si-au reluat activitatea inainte de epuizarea concediului primesc un stimulent de insertie de 532 lei fata de 500 lei, respectiv de 50 la suta din indemnizatia minima. Ei au la indemâna si varianta revenirii in concediul de crestere a copilului. Dar parintii vor beneficia si de prelungirea concediului, de la 1 an (cei care au optat pentru o astfel de varianta) la 2 ani, sau de reluarea acestui drept pentru cei care sunt in concediu fara plata.

Nu in ultimul rând, persoanele care iau stimulent de insertie au dreptul la prelungirea perioadei de acordare a acestuia pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul celui cu handicap, dar trebuie sa aiba cel putin 60 zile lucrate. (Elena Tintaru )

Revenind la statistica referitoare la cuantumul indemnizatiilor, topul primelor zece din tara ne rezerva o surpriza. Pe locul VII se plaseaza mama din Bacau, cu cei 38.936 lei.

Cea mai mare suma din tara este de 159.084 lei (35.000 euro) si titulara ei este o mama din Sibiu. Urmeaza Bucurestiul, cu 94.168 lei, si Constanta-74.693 lei. Dupa acest judet vine, din nou, Bucurestiul cu trei parinti care primesc 56.132 lei, 41.418 lei, respectiv 39.166 lei. Pe ultimele 3 locuri din top sunt Bucurestiul, Timisul si Hunedoara.

Cum se calculeaza indemnizatia, dupa 1 iulie 2016

Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nasterii copilului, limita minima fiind de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara, adica 1.062,50 de lei.

Totusi, începând de la 1 iulie 2016 trebuie respectat doar cuantumul minim. În afara de banii obtinuti din salarii, activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, cele 12 luni de venituri necesare anterior nasterii copilului pot fi constituite integral si din perioade în care, de exemplu, solicitantii au beneficiat de somaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fara plata pentru cresterea copilului.

Daca o persoana primeste o indemnizatie de 40.000 de lei lunar, conform legii rezulta ca are un venit net de 47.059 de lei (61.096 de lei brut) – asa cum rezulta din calculul facut pentru ziarul nostru de un expert contabil bacauan.

„Dar legea nu spune ca baza de calcul a indemnizatiei se poate constitui strict din venituri salariale. Veniturile se pot constitui, integral sau cumulat, pentru a fi impozitate, din venituri salariale, din venituri asimilate salariilor (remuneratii in baza contractului de mandat, daca e director, sume primite ca membru in vreo comisie de cenzori, alte indemnizatii de deplasare etc.). Omul poate ca este directorul unei societati comerciale sau are o anume functie. Poate fi, insa, salariat undeva si are si activitati liber-profesionale, din care obtine anumite venituri. Poate este persoana fizica autorizata, poate obtine drepturi de autor, poate obtine venituri din brevete sau din alte domenii”, spune contabilul. (Petru Done)

Indemnizatia pentru cresterea copilului nu are nicio legatura cu contributia de asigurari sociale. Potrivit legii, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are în vedere valoarea corespunzatoare a de cinci ori câstigul salarial mediu brut. Pentru anul 2015, câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.415 lei, iar plafonul maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este în suma de 12.075 lei.

„In contextul scaderii natalitatii, mai ales in rândul persoanelor active, preocupate de cariera, natalitatea trebuie sprijinita prin masuri concrete. Cazurile particulare sunt in atentia Ministerului Muncii, care este abilitat sa ia decizii.”

Ionel Palar, presedintele PNL Bacau

“Personal, consider anormal acest mod de alocare a ajutorului pentru mame, mai ales ca suntem intr-o perioada in care solidaritatea sociala este mai importanta ca niciodata. Venituri din acestea de zeci de mii de euro pe luna nu cred ca au vreo legatura cu constructia pe care vrem sa o facem serios in aceasta tara. Totusi, aceasta lege o consider normala in spiritul ei, dar trebuie sa existe o plafonare. Mai degraba, cei care au putin ar trebui sa primeasca niste bani in plus. Ar trebui sa vorbim despre o indemnizatie progresiva, dar invers proportionala. La urma urmei, necesitatile copiilor sunt aceleasi”

deputatul Valerian Vreme, presedintele PMP Bacau

“Legea trebuie modificata astfel incât sa prevada si un plafon maxim, adica sa permita o indemnizatie de 85 la suta din venit, dar nu mai mult de atât, iar suma maxima sa fie calculata de Ministerul Muncii si sa fie corelata cu venitul mediu si cosul zilnic. Familiile care incaseaza dividente si care, e adevarat, platesc impozite pe acestea isi recupereaza sumele platite statului. Legea aceasta are un caracter social si nu stiu daca familiile cu venituri uriase chiar au nevoie de o indemnizatie de la stat pentru a-si creste copilul.”

deputatul Constantin Avram, presedintele ALDE Bacau

„Valoarea indemnizatiei de crestere a copilului este stabilita in functie de contributia parintelui. Exista un plafon minim, iar pe noi asta ne interesa. Acest principiu, al contributivitatii, ar trebui aplicat si in cazul pensiilor. Existenta unor pensii speciale nu prea e in regula. Niciun pensionar nu e mai special decât altul. Eu cred ca este normal sa primesti in functie de cât ai contribuit la bugetul de stat.”

Sorin Brasoveanu, secretar general al PSD Bacau