Parincea: Sărăcia goleşte casele ţăranilor

În lipsa unor locuri de muncă care să le asigure traiul de zi cu zi în comuna Parincea, mulţi tineri au plecat să muncească în străinătate. După ce s-au stabilit în Italia, Spania, Anglia sau Olanda, cei plecaţi şi-au chemat ulterior şi rudele. Anii au trecut, iar în lipsa lor, casele au ajuns în paragină. Mulţi din cei plecaţi, poate nici nu mai au de gând să se întoarcă. În lipsa proprietarilor, au dispărut gardurile de scânduri şi pe alocuri chiar uşile şi ferestrele. Unele dintre casele abandonate mai au stăpân, însă, multe dintre ele, au rămas de izbelişte, după ce proprietarii au murit. Tabloul de ansamblu este trist, iar casele abandonate parcă stau să moară. "Casele bătrâneşti au fost abandonate, iar în multe cazuri nu mai există moştenitori care să se îngrijească de ele. În alte situaţii, tineretul a plecat în lume şi cine a dat de o brumă de bani nu mai vrea să audă de sărăcia din Parincea. Păcat că s-a ajuns în această situaţie. Ar trebui găsite soluţii ca să menţinem tinerii în comunitate. Cu migraţia asta a tineretului, nu o să mai aibă cine munci pământul!", declară Viorel Botezatu, localnic Oamenii locului spun că atât timp cât terenul şi casa au un proprietar, n-ar strica să existe o lege care să-l oblige pe acesta să îngrijească de gospodărie.

