Este titlul unei carti proaspat lansate si care poarta semnatura Crengutei-Gabriela Pâslaru, o distinsa doamna, fosta profesoara, in momentul de fata pensionara. De altfel, cititorii nostri isi pot aminti faptul ca in urma cu mai bine de un an, un articol din ziarul nostru ne facea cunostinta cu Crenguta Pâslaru.

La vremea respectiva, doamna profesoara a dat un anunt la mica publicitate prin care cauta un sponsor pentru editarea unei carti. Astfel, povestea Crengutei Pâslaru a fost cunoscuta de toata lumea si nu a ramas fara ecou.

La evenimentul prilejuit de lansarea cartii „Parfumul nostalgiei, in umor amar”, care a avut loc sâmbata, 17 septembrie, la Colegiul Pedagogic din Bacau, autoarea si-a amintit si a multumit cotidianului nostru pentru sprijinul acordat:

„In urma acelui articol, doamna profesoara Constanta Dumitriu mi-a oferit o suma de bani. O fosta eleva de a mea care este stabilita in S.U.A. mi-a trimis niste bani. Si uita asa am reusit sa bat la calculator manuscrisul”, a povestit Crenguta-Gabriela Pâslaru.

Dupa corectura, lucrarea a vazut lumina tiparului si a aparut la editura „Egal”.

„Parfumul nostalgiei, in umor amar” este structurata pe trei parti. In prima dintre ele, Crenguta Pâslaru aduce cititorului intâmplari din viata ei din perioada scolii si a facultatii.

A doua parte este dedicata unui articol vestimentar care i-a marcat existenta, palaria, si care a fost subiectul unor intâmplari fabuloase.

„Versificari” este titlul partii a III-a, care, evident, aduna laolalta o parte din versurile autoarei. Asa cum spune si titlul cartii, toate intâmplarile impartasite cititorului au o doza de „umor amar”, care vin dintr-o alta epoca, intâmplari care pot stârni nostalgii pentru cei care au trait acele vremuri sau care pot aduce la lumina cititorului tânar modul de viata de alta data.

Prezent la lansare a fost si renumitul profesor Ioan Danila, cel care de altfel a semnat si postfata cartii. „Genul, specia in care ar trebui incadrata cartea este, dupa mine, memorialistica si pedagogie. Nu pot decât sa invit la lectura, o lectura agreabila, care se adreseaza atât discipolilor cât si magistrilor, o lectura care ne face sa vedem altfel viata”, a precizat prof. Ioan Danila.

Odata cu „Parfumul nostalgiei, in umor amar”, Crenguta-Gabriela Pâslaru a lansat si „De urat am mai ura…”, o colectie de plugusoare-satira, cronici ale anilor trecuti.

Fondurile strânse din vânzarea celor doua lucrari vor fi donate unei eleve din clasa a XII-a de la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau, o eleva foarte buna dar cu o situatie financiara delicata.