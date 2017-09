Un an întreg ne facem planuri de vacanță și ne emoționăm cu gândul la bucuriile pe care le vom trăi în lunile de vară. Trecem pe hârtie ce trebuie să cumpărăm, cercetăm site-urile de turism, stabilim ce trasee vom parcurge, la ce evenimente vom participa, facem rezervări… Două săptămâni care ne vindecă de oboseala adunată în restul anului, când alergăm între casă, job, supermarket, școli, policlinică. O vacanță binemeritată, gândește omul de la oraș. Dar cel de la țară? Ce înseamnă pentru el „concediul”? Își face planuri? Visează să revadă marea? „Ce să revăd? Eu nu am fost niciodată la mare”, spune scurt, ușor indispus, Radu Călinescu, 31 de ani, din Filipeni. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

