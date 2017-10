Acţiune organizată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău pe linia prevenirii şi combaterii comerţului ilicit de produse accizabile, în municipiul Bacău. Astăzi,16.10.2017, pe timpul executarii unei actiuni specifice, pe linia prevenirii și combaterii comerțului ilicit cu produse accizabile , jandarmii din cadrul unui echipaj de ordine şi şiguranţă publică aparţinând unităţii, au depistat o femeie ce deţinea şi oferea spre comercializare ţigarete de provenienţă străină, netimbrate. Jandarmii au identificat-o, constatând că este vorba despre Andreea M. de 28 ani, din municipiul Bacău, care deţinea şi oferea spre comercializare ţigări. Asupra persoanei au fost găsite 30 pachete de ţigări de provenienţă străină. Actele întocmite de către jandarmi şi cele 30 pachete vor fi predate Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava pentru luarea măsurilor legale, conform competenţelor. 6 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.