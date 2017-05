Cultura Ovidiu Genaru, învingător la „Turnirul de Poezie” de la Bistriţa de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” din Bistriţa, a avut loc pe 13 mai faza finală a „Turnirului de Poezie”, ediţia a VII-a, desfăşurat în perioada 10-13 mai, la Colibiţa, judeţul Bistriţa Năsăud. Organizat de Uniunea Scriitorilor din România, Ministerul Culturii şi Biblioteca „George Coşbuc”, la acest inedit concurs participă câte două echipe, formate din şase poeţi, cu trei faze eliminatorii. Anul acesta, au participat echipa câştigătoare a ediţiei trecute (Piteşti-Sibiu) şi echipa Bacău-Dobrogea-Sud-Est. Din echipa băcăuană au făcut parte poeţii Ovidiu Genaru şi Ion Tudor Iovian, după fazele eliminatorii de la Colibiţa, câştigător a fost declarat, după frumoase „atacuri” şi „eschive”, poetul Ovidiu Genaru, care a fost încununat cu Marele Premiu şi Cununa de Lauri de la Colibiţa. Juriul a fost format din Nicolae Manolescu (copreşedinte), Gabriel Chifu (copreşedinte), Dan Cristea, Angelo Mitchievici, Adrian Popescu, Alex Ştefănescu şi Răzvan Voncu. S-au mai acordat un premiu de popularitate (Cristian Pavel) şi un premiu pentru cel mai bun text literar. „Acest concurs este practic o întrecere între mai multe filiale ale USR, fiecare participant a citit din creaţia proprie, poezii nepublicate, după prima rundă am rămas şase concurenţi, apoi trei, dintre care s-a stabilit câştigătorul. A fost un adevărat turnir, la care vedetă nu au fost poeţii, ci POEZIA. Mă bucur pentru acest premiu, mai ales că juriul a fost format din mari poeţi şi critici literari”, ne-a declarat câştigătorul Turnirului. 0 SHARES Share Tweet

