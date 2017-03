Actualitate Orice an, lucrat legal în străinătate, ar putea conta Cereri multe pentru pensii europene de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – Vechimile în muncă din fiecare ţară se cumulează – Pentru fiecare stagiu se aplică legislaţia din ţara respectivă în care a fost acumulat – Vârsta de pensionare diferă de la o ţară la alta Exodul masiv la muncă peste hotare şi al băcăuanilor, mai ales după intrarea României în Uniunea Europeană, în 2007, a făcut ca în ultimii ani tot mai multe persoane să solicite o pensie şi din ţara străină în care au lucrat ori lucrează. În prezent, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Bacău sunt peste 100 de cereri de acordare a unui astfel de drept, care se află în lucru. Alte 76, care vin din urmă, au fost soluţionate, semnatarii lor beneficiind deja şi de o pensie internaţională. Dacă au lucrat în mai multe ţări UE, atunci este posibili să fi dobândit o pensie în fiecare dintre ele. Primul pas pe care persoana în cauză trebuie să-l facă este acela de a depune cererea la CJP Bacău sau în ţara în care locuieşte şi a lucrat ultima dată. În unele ţări, casa de pensii trimite formularul de cerere la domiciliul persoanei, dacă aceasta este aproape de vârsta de pensionare. „Dacă se află în localitatea de domiciliu, din judeţul nostru, solicitantul ni se va adresa nouă, ne-a spus Alina Iftode, directorul CJP Bacău. Noi vom transmite apoi cererea (este vorba despre un anumit formular) şi toate documentele instituţiei similare din ţara în care solicitantul a lucrat. Comunicarea este interinstituţională, deci nu solicitantul se va duce cu documentele. Ţara respectivă, la rândul ei, va aduna actele doveditoare privind contribuţia la pensie plătită acolo. Procedura de soluţionare poate dura şi peste un an.” Şi aceasta deoarece termenul de rezolvare a unei cereri de pensie internaţională nu este stabilit ferm în Regulamentul European, act normativ care stă la baza acestui tip de drept financiar. În regulamentul amintit se menţionează că soluţionarea se va face într-un termen „rezonabil”. Condiţii diferite de pensionare Dincolo de inconvenientul legat de termenul de soluţionare a cererii, este cert că titularul de drept are numai de câştigat. „Practic, se adună cele două vechimi în muncă, respectiv din ţară şi din străinătate, a mai precizat directorul CJP Bacău. Se cumulează. Astfel, cei care nu au realizat vechimea integrală în ţară şi-o pot completa cu anii lucraţi în străinătate. Dar, deşi cumulăm vechimile, plata se face separat de către fiecare stat, pentru perioada acumulată în ţara respectivă. De asemenea, este bine de ştiut că, şi dacă se cumulează stagiile de cotizare, se aplică distinct legislaţia din fiecare ţară. Prin urmare, o persoană poate să îndeplinească toate condiţiile legislaţiei noastre, dar, în ţara în care a lucrat, prevederile legale să fie altele în ceea ce priveşte stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare. „Aceasta din urmă diferă de la o ţară UE la alta. Astfel, pensia din statul respectiv nu va fi acordată decât din momentul în care solicitantul a împlinit vârsta legală de pensionare de acolo. În Franţa, de exemplu, vârsta legală la care femeile se pensionează este de 60 ani iar în Danemarca, de 67 ani. Aşadar, unei franţuzoaice care a lucrat şi în Danemarca, partea de pensie franceză i se cuvine la 60 ani, dar cea daneză, abia la 67 ani. Cât priveşte stagiul minim de cotizare, care dă dreptul la o pensie, şi acesta este diferit de la o ţară la alta. În Germania, de exemplu, o persoană poate dobândi dreptul la pensie, dacă a lucrat cel puţin 5 ani. Dar, pentru că stagiile se cumulează, şi cel care a lucrat în Germania numai 4 ani, dar are în Portugalia, bunăoară, o vechime în muncă de 32 ani, va fi plătit de statul german pentru cei 4 ani. La calcularea pensiei, fiecare ţară va ţine cont de valoarea contribuţiei şi perioada contributivă din statul respectiv. Întrucât în unele ţări UE nu se acordă pensie pentru perioade foarte scurte de stagiu, este posibil să se aplice o regulă specială şi anume aceea ca drepturile aferente să fie luate în calcul pentru stabilirea cuantumului din statul în care persoana în cauză a lucrat mai mult timp. Pentru mai multe detalii, cei interesaţi au la îndemână site-ul www.cnpp.ro, secţiunea „pensii internaţionale”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.