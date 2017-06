Sport Oneștiul, gazdă bună pe vreme rea Oină/ Primul turneu play-off de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bacăul continuă să (re)câștige teren în ceea ce privește oina. După ce municipiul nostru a găzduit în urmă cu o lună faza finală a competiției gimnaziale din cadrul ONSȘ, weekend-ul trecut, la Onești, s-a desfășurat primul turneu play-off al Campionatului Național de Seniori. În ciuda condițiilor meteo capricioase, competiția a fost una de înaltă ținută, spectatorii prezenți pe arena oneșteană „CSM” apreciind eforturile celor patru echipe care se bat pentru titlul de campioană a României. Surpriza competiției a fost Politehnica Cluj, care a reușit să o învingă pe Straja București și să urce pe locul 2 în clasamentul provizoriu. Frontiera Constanța își păstrează statutul de lideră și avansul de puncte înaintea celui de-al doilea turneu play-off, cel din septembrie, de la Iași, care va decide campioana, în timp ce nemțenii de la Biruința Gherăești păstrează doar șanse teoretice la medalii. „Mă bucur că la competiție au fost prezenți numeroși profesori de pe Valea Trotușului, care au apreciat acest sport și au manifestat interes deosebit pentru implicarea în oină. Vom sprijini înființarea unor echipe și desfășurarea unor competiții proprii în această zonă, prezența la competiție a directorului DJTS Bacău, Georgel Cojocaru și a city-managerului din Onești, Bogdan Cosmin Vasiloiu fiind o garanție în acest sens”, a declarat președintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre, care a ținut să aducă mulțumiri pentru sprijin primarului Nicolae Gnatiuc și Consiliului Local Onești, directorului CSȘ Onești, Florin Rădulescu și celui mai nou membru în familia oinei, multiplul campion K1, Ionuț Iftimoaie. „La acest turneu am reușit să aduc un invitat special, Ionuț Iftimoaie, care și-a manifestat întreg sprijinul în promovarea oinei și a altor sporturi tradiționale. Ne bucurăm că deși vremea a fost una potrivnică oinei, cu ploi torențiale, vânt si frig, turneul play-off de la Onesti s-a desfășurat în condiții foarte bune”, a mărturisit secretarul competiției, Otilia Lazăr. 0 SHARES Share Tweet

