Cronica rutiera Onești: un bărbat beat și fără permis a provocat un accident rutier Aflat sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere, a provocat un eveniment rutier cu victime de Comunicat de presa La data de 23 decembrie a.c, în jurul orei 15.30, poliţiştii oneșteni au fost sesizați despre faptul că pe DJ 117, în comuna Berzunți, s-a produs un eveniment rutier cu victimă. La fața locului polițiștii au constatat că un bărbat de 24 de ani, din comuna Berzunți, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 117, pe direcția Berzunți-Livezi, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens și a lovit gardul unui imobil, după care a ricoșat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 30 ani, din județul Vrancea și care circula regulamentar, din sens opus. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 30 ani care a fost transportat la Spitalul Municipal Onești, pentru îngrijiri. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 24 ani și 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul victimei, fiindu-le recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. De asemenea, din verificări a rezultat că tânărul de 24 ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul de către un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice, conducere fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și vătămare corporală din culpă.

