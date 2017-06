Imaginile cutremurătoare surprinse în aceste zile la Onești arată că încă un tronson din zona pietonală a podului peste râul Trotuș s-a desprins. În lungime de peste 25 de metri, tronsonul a căzut în râul Trotuș, agravând și mai tare deteriorarea acestui pod, ce este străbătut în continuare de autocamioane de tonaj greu, autocare și alte autovehicule care circulă la și de la Onești spre Bacău, Comănești, Moinești ori spre Adjud, Brașov și alte localități. Locuitorii municipiului Onești se întreabă cum de nu se intervine cu măsuri mai hotârate la acest pod fiind un pericol din ce în ce mai mare la traversarea sa de către vehiculele rutiere de mare tonaj. Oneștenii se întreabă “cine răspunde dacă se întâmplă o nenorocire aici?” și arată spre autoritățile care “stau și se uită cu mâinile în sân” (după cum mărturisesc ei), oamenii neînțelegând de ce nu intervine în vre-un fel chiar Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bacău (pentru restricționarea circulației vehiculelor cu tonaj greu!). În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Onești, care a avut loc săptămâna trecută, a fost aprobată completarea Hotărârii Consiliului Local privind predarea Podului rutier peste râul Trotuș în administrarea Ministerului Transporturilor. Este de menționat faptul că deși podul se deteriorează pe zi ce trece, de predarea de la Consiliul Local Onești în administrarea Ministerului Transporturilor se vorbește de câteva luni! Acum consilierii locali ai municipiului au completat Hotărârea Consiliului Local cu… datele de idendificare ale podului, ce trebuiesc să să găsească între documentele ce vor fi înaintate de Consiliul Județean Bacău pentru efectuarea demersurilor de transfer la Ministerul Transporturilor! Pe această “spinoasă problemă” a avut loc un schimb dur de replici în cadrul ședinței Consiliului Local Onești, după ce consiliera ALDE Mihaela Geaboc Bădic a întrebat primarul Oneștiului, pe Nicolae Gnatiuc, “ce se întâmplă cu predarea podului peste râul Trotuș la Ministerul Transporturilor în condițiile în care pentru acest pod s-a întocmit de către Primăria municipiului și un proiect în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II?” 1 of 4 „Lucrările asumate de Ministrul Transporturilor vor conduce la ridicarea restricțiilor de tonaj, de viteză și de staționare pe pod precum și pentru circulația pietonală de pe partea stângă a podului. Proiectul prin PNDL este mult mai consistent, în acesta sunt prevăzute efectuarea lucrărilor de modernizare și de reabilitare a podului. Mi-aș dori ca în prima fază să se repare podul și apoi să se execute lucrări de modernizare”.

Nicolae Gnatiuc, primarul Oneștiului 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.