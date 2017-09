– copiii din comuna Oncești fac rând la calculatoare – accesul la cele patru calculatoare se face pe bază de programare – prin intermediul internetului, copiii țin mai ușor legătura cu părinții plecați la muncă în străinătate și se joacă în rețea Am apăsat la întâmplare clanța ușii bibliotecii comunei Oncești, fără a avea mari speranțe că voi găsi pe cineva acolo. Am pășit într-o încăpere aerisită, foarte bine îngrijită și trecând printre rafturi mi-au ajuns la ureche voci de copii. Biblioteca era pustie, însă, într-o cameră alăturată se auzea mișcare. Nu am făcut zgomot pentru a nu-mi trăda prezența și pentru a putea observa mai bine ceea ce se întâmplă. Cum spuneam, prin ușa cămăruței care se deschidea în fața mea am zărit mai întâi siluetele a doi băieței. Erau aplecați asupra unei tastaturi și aveau ochii lipiți de ecranul unui monitor pe care se desfășura un joc cu monștri. M-am oprit în pragul ușii și m-am sprijit de toc preț de câteva secunde, timp suficient cât să-i observ pe cei șase copii aflați în fața monitoarelor. Erau supravegheați de o doamnă între două vârste, de unde am dedus că este vorba despre bibliotecară. Copiii păreau liniștiți și se jucau frumos, fără furie, așa cum o fac cei împătimiți. Am zâmbit pe ascuns ca un dascăl mulțumit de comportamentul elevilor și i-am salutat pe un ton cald, cât să nu-i sperii. Cu mult bun simț, băieții mi-au întors salutul, iar doamna bibliotecară Mihaela Grigoreanu mi-a venit în întâmpinare. Firea deschisă a femeii a făcut ca dialogul să curgă de la sine. Am aflat de la ea că este bibliotecară de 15 ani și că la origini a fost educator. Femeia spune că această meserie a ajutat-o de-a lungul timpului în relația cu elevii. I-am mărturisit mirarea mea în legătură cu prezența copiilor la bibliotecă, în sala de internet, iar Mihaela Grigoreanu a declarat că are atât de multe solicitări pentru internet, încât a ajuns să facă programări pentru ca fiecare copil să poată petrece un anumit timp în fața calculatorului. „Când s-a deschis această sală de internet, copiii stăteau la rând. Pentru a evita aglomerările am făcut o listă cu programări, iar copiii vin în ziua și la ora stabilită. Pentru mulți dintre ei, internetul reprezintă o modalitate de a ține legătura cu părinții plecați la muncă în străinătate. Alții apelează la internet pentru a-și face referate, proiecte sau pentru a căuta materiale cerute la clasă. Cele mai multe solicitări le avem pentru jocuri, iar aceste activități se fac sub supravegherea mea”, declară Mihaela Grigoreanu, bibliotecar. Dintre cei șase copiii, cel care a ieșit în evidență este Fabian Prosie. Se vedea clar că are cunoștințe de calculator și le dădea sfaturi strategice colegilor de joacă. „Am calculator acasă, însă nu am internet. Îmi place să vin aici, să mă joc și să mă întâlnesc cu băieții. De alte distracții nu prea avem parte în comună, iar calculatorul ne va ajuta să căpătăm noi deprinderi care ne vor fi necesare pe viitor”, declară Fabian Prosie. Pe un scaun alăturat, Vasilică Ciprian Căsăneanu tocmai își verifica pagina de facebook. „Internetul mă ajută să țin legătura cu verișorii și cu prietenii mei. Îmi place să mă joc pe calculator, iar tot ceea ce am învățat până acum despre navigarea pe internet se datorează prietenilor mei și doamnei bibliotecare”, declară Vasilică Ciprian Căsăneanu. Accesul la internet al localnicilor din comuna Oncești se datorează Fundației Bill&Melinda Gates, care a dotat biblioteca cu cele patru calculatoare, plecând de la idea că tehnologia și accesul liber la informație reprezintă o parte esențială în procesul de îmbunătățire a vieții persoanelor din comunitate. Primăria Oncești este cea care plătește abonamentul la internet și pentru a elimina alte costuri suplimentare, în clădirea administrativă a fost amenajat acest spațiu nou pentru bibliotecă și sala de internet. 0 SHARES Share Tweet

