* funcția de administrator public, rămasă vacantă după suspendarea lui Leonard Pădureanu, este destul de greu de ocupat * Leonard Pădureanu se poate întoarce pe funcție în anumite condiții, dar își poate da și demisia, după care s-ar putea organiza concurs * cine este favoritul la funcție și de ce este importantă funcția Posibila schimbare a măsurii arestului preventiv în arest la domiciliu a administratorui public al municipiului Bacău, Leonard Pădureanu, sau chiar eliberarea sa, care se judecă astăzi, nu ar rezolva cu nimic deocamdată situația acestei funcții. Pădureanu a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv, pe 6 aprilie, pentru presupuse fapte penale, astfel că un nou administrator ar putea fi numit doar cu delegație, până la eventuala sa numire printr-un concurs, care ar trebui să survină demisiei lui Pădureanu. Surse din Primărie spun că există deja o persoană care a preluat atribuțiunile ca interimar, dar fără a avea drept de semnătură. Leonard Pădureanu este administrator public al Bacăului din anul 2010, având încheiat un contract de management cu municipalitatea. De altfel, conform legii, el nu are nici o interdictie de a reveni pe funcție, dacă situația juridică i se limpezește, iar primarul îi ridică suspendarea. Prin urmare, data unui eventual concurs este încă incertă, pentru că organizarea acestuia depinde și de cele menționate anterior, dar și de o eventuală serie de proceduri, începând cu publicitatea, verificarea competențelor de către o comisie specializată și altele. Favoritul Cel mai vehiculat nume pentru preluarea funcției este Romică Chindruș, actual șef al Serviciului Tehnic-Investiții din cadrul Primăriei. "Numele meu a apărut în acest context în primărie, dar eu nu am primit până acum nici un document oficial în acest sens. Dar se pare că voi avea. Lumea vorbește, dar eu ce să fac, să mă autopropun?", a spus Romică Chindruș, care nu a uitat să precizeze despre Leonard Pădureanu că până acum a fost un foarte bun coleg de serviciu. Chindruș ar putea fi numit cu delegație până la o eventuală demisie a lui Pădureanu. Fișa postului Administratorul public (sau city manager, cum i se mai spune) are în atribuțiuni coordonarea activității în mai multe sectoare importante ale administrației locale, iar unul dintre cele mai sensibile este coordonarea investițiilor și a finanțărilor pentru acestea. De altfel, Leonard Pădureanu a fost șef de proiect la mai multe proiecte derulate în oraș. Pe scurt, funcția de administrator public al Bacăului include sectoare precum Direcția Economică, Serviciul implementare proiecte, Compartimentul finanțări locale, Unitatea municipală pentru monitorizare, Compartimentul învățământ, cultură și sănătate, serviciile publice de interes local, reprezentarea municipiului în ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană, rapoartele privind achizițiile publice și altele.

