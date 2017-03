Educatie Olimpicii din Parincea de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – doi elevi de la Liceul Tehnologic „G.J. Cancicov” s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de Agricultură La finele săptămânii trecute a avut loc, în Bacău, faza județeană a Olimpiadei de Agricultură, proba practică. Dintre participanți, câștigători au fost desemnați Constantin Formagiu, la clasa a XII-a, și Monica Ichim, la clasa a XI-a, ambii elevi ai Liceului Tehnologic „G.J. Cancicov” din Parincea. Astfel, Constantin și Monica, pregătiți de profesoara de agricultură Maria Alexa, vor reprezenta județul Bacău la faza națională care se va desfășura în perioada 24 – 28 aprilie. „Sunt foarte mulțumită de rezultatul elevilor mei și dacă se vor prezenta la fel la Națională vom avea sigur rezultate formidabile”, a declarat pentru Deșteptarea prof. Maria Alexa. Pentru liceul din Parincea, Olimpiada de Agricultură a devenit tradiție, anul trecut elevii din comuna băcăuană ocupând un loc VI și un loc IX la Națională, iar în urmă cu doi ani au cucerit „titlul suprem” prin reușita Anei-Maria Botezatu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.