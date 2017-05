Sport Oină/ ONSS, faza finală. Nu se opresc aici de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Un sfârșit e un început” cântau Celelalte Cuvinte. Turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar marchează un nou început pentru oina băcăuană. Orașul nostru și-a onorat cum se cuvine statutul de gazdă al competiției care a reunit la start, weekend-ul trecut, pe terenurile din spatele stadionului „Municipal”, cele mai bune opt echipe feminine de oină din țară la nivel de gimnaziu. „Ne dorim ca tradiția oinei să reînvie aici, în Bacău, oraș care a dat o multiplă campioană națională la nivel de seniori”, a declarat președintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre, făcând referire la Siretul, echipa care făcea legea în Campionatul Național masculin în a doua jumătate a deceniului nouă. Și poate că nu e o întâmplare faptul că la faza finală a ONSȘ de la Bacău, care a fost câștigată de doljencele de la Șc. Gimn. Galicea Mare (podiumul fiind completat de Șc. Gimn. nr. 1 Curcani- Călărași și maramureșencele de la Remetea Chiuariului), unul dintre arbitri a fost tocmai fostul component al Siretului Bacău, Ionel Turculeț. „Vom face totul în așa fel încât Bacăul să redevină o forță în oină. Deocamdată, ne-am făcut… încălzirea în calitate de gazde și ne bucurăm că eforturile noastre au fost apreciate atât de conducerea Federației, cât și de echipele participante”, a subliniat directorul de concurs al fazei finalei, prof. Otilia Lazăr. Alături de Otilia Lazăr (CN Catolic „Sf. Iosif”), din comitetul de organizare al fazei finale a ONSȘ la oină au mai făcut parte inspectorul școlar de specialitate Gheorghe Rață, directorul DJTS Bacău, Georgel Cojocaru, directorul Colegiului CTC ”N. V. Karpen” Remus Cazacu, Mihaela Turcu (CTC „N. V. Karpen”) în calitate de secretar și, ca membri, Otilia Zaharia („Șc. Gimn. „Domnița Maria”), Dan Crețu (LPS), Lucian Vâjă („Șc. Gimn. „Domnița Maria”), Geanina Uricaru (Șc. Gimn. Călugăreni), Vasile Luca (Șc. Gimn. „Al. Ioan Cuza”), Alina Ștefancu (Șc. Gimn. „Constantin Platon”) și Gheorghe Popa (Șc. Gimn. Itești). În iunie, județul Bacău va fi gazda unui alt eveniment notabil în ceea ce privește oina, la Onești fiind programat primul turneu play-off la Campionatului Național de Seniori. Iar în octombrie, ca Oraș European al Sportului 2017, Bacăul își va deschide porțile pentru Cupa Federației la oină. Rămâne de văzut dacă vor fi aduși și Celelalte Cuvinte pentru un concert. „Un sfârșit…” 0 SHARES Share Tweet

