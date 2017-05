Sport Oină/ Faza finală a ONSȘ: Sus bâtele, fetelor! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Este o premieră. Nu doar pentru Bacău, ci pentru oina din România. Sâmbătă și duminică, pe terenurile din spatele stadionului „Municipal” se desfășoară prima ediție a fazei finale la oină rezervată elevelor de gimnaziu. Competiția, derulată în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, este organizată de ISJ Bacău, DJTS, MEN împreună cu Federația Română de Oină și va reuni la start cele mai bune opt echipe din țară: Șc. Gimn. Dieci Arad, Șc. Gimn. Recea Brașov, Șc. Gimn. Râmnicelu Brăila, Liceul Teoretic „Jean Monet” București, Șc. Gimn. nr. 1 Curcani- Călărași, Șc. Gimn. Calicea Mare- Dolj, șc. Gimn. Gherăiești Neamț si Șc. Gimn. Remetea Chioarului Maramureș. Competiția va debuta sâmbătă dimineața, în jurul orei 9.15, în prezența președintelui Federației, Nicu Dobre și a reprezentantului Biroului Federal, Cristi Văduva. „Avem convingerea că acest eveniment va fi o reușită. L-am pregătit cât se poate de bine din punct de vedere organizatoric și aici aș dori să le mulțmesc tuturor celor care ne-au ajutat și în special directorului DJTS, George Cojocaru și sponsorilor noștri”, a declarat directorul de concurs, prof. Otilia Lazăr, care, pentru a promova cât mai bine manifestarea, a ales un motto inspirat din „Jocuri de primăvară” al lui Mihai Sadoveanu: „Nu se știe oare că avem o tradiție a jocului de oină? Că l-au jucat și părinții noștri și că l-am jucat și noi? Și douăzeci și cinci de generații de școlari l-au practicat potrivit unui regulament și a unor dispoziții ministeriale? Nu cumva cei care se ocupă cu educația fizică a tineretului socotesc drept sport doar foot-ball-ul și alte vocabule anglo-saxone?”. 0 SHARES Share Tweet

