În Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău se derulează în această perioadă mai multe concursuri de ocupare de posturi, atât pentru cadre medicale cu studii medii, cât și pentru medici. Este din nou criză de personal în unitatea sanitară? „Criză de medici este oricând. Ca în orice spital, mereu e nevoie de doctori, de personal bine pregătit. Dar nu suntem la limita de avarie. Avem, într-adevăr anumite specialități medicale deficitare, dar pacientul nu are de suferit din această cauză”, ne-a declarat dr. Raluca Ioana Dinu, director medical. Concurență mare la asistenții medicali Ieri, în spital, s-a organizat concurs pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (definitivă) de asistenți medicali, iar astăzi are loc un nou examen pentru infirmiere și îngrijitori. Oferta de locuri de muncă a fost afișată și la avizierul de la Pavilionul administrativ al instituției spitalicești, unde au fost scoase la concurs 17 posturi de asistenți medicali (studii postliceale) pentru Laborator și secțiile Radiologie, Oftalmologie, Hemodializă, Recuperare fizică, Urologie, Neonatologie, Recuperare pediatrică, Psihiatrie, Chirurgie generală, Bloc Operator, Ortopedie, Gastroenteorologie, Ginecologie, un post de bioinginer, unul de asistent farmacist și un altul de statistician la Chirurgie generală, pentru care s-au înscris peste 90 de candidați, iar pentru personalul de îngrijire sunt 17 posturi, pe diferite secții. Criză de medici la Urgențe Pe partea de încadrare de medici, SJU Bacău se confruntă cu o situație mai deosebită la Unitatea de Primiri Urgențe unde ar mai fi nevoie de 6 medici. În prezent, la adulți aici lucrează 8 medici, iar la copii, alți șase, dar nu toți dintre ei realizează și ture, și gărzi. S-a reușit, recent, încheierea unor contracte cu trei medici rezidenți de la Iași, dar numai pentru partea de gărzi SMURD (pe serviciul de situații de urgență). În rest, ar mai fi nevoie de medici mai ales pentru ATI (anestezie și terapie intensivă), Neuropsihiatrie Pediatrică, Radioterapie și Oncologie (două specialități medicale în care și adresabilitatea este din ce în ce mai crescută), Neonatologie, Chirurgie Plastică, Neurochirurgie, Oftalmologie. Toate aceste posturi scoase la concurs sunt periodic publicate și în Viața Medicală, o revistă de specialitate foarte cunoscută în lumea halatelor albe. De multe ori însă, anunțurile nu au nicio finalitate. „ Pentru atragerea de noi cadre medicale, am instituit și o ofertă pachet la angajare, în sensul că orice medic care va veni în Spitalul Județean și care nu are unde să stea în municipiul Bacău va primi, prin contractul de muncă, o locuință de serviciu, în acel bloc ANL al medicilor, cum este numit, care acum se află în administrarea spitalului. Trebuie să se știe că și salariile pe care le oferim sunt exact aceleași ca cele dintr-un centru universitar.”

