Odraslele capricioase ale Timpului

Deciziile fac parte din existenta noastra profunda. Mereu decidem. Profesie, casatorie/divort, prietenii, viata/moarte, adoratie de copii/nepoti, scuipat/pupat politic. Nu putem evita deciziile sau, cum zicea actorul Gary Collins, ,,putem încerca sa evităm să luam decizii nefacând nimic, dar pâna şi asta este o decizie”. Vraistea sau sublimul care ne curteaza uneori fiintarea sunt efecte ale unor decizii…

Un site, www.unica.ro, ne aminteste despre unele decizii legale absurde: interzicerea stilului EMO in Rusia si a tunsorii occidentale in Iran, stabilirea numelor copiilor danezi conform unui ghid aprobat de guvern, interzicerea de catre chinezi a cultivarii iasomiei si a cântecelor dedicate ei (de teama ca nu cumva sa devina, ca in Tunisia, simboluri revolutionare), interdictia stabilita femeilor cu sâni mici de a juca in filme porno (Australia)… Scriitorul Stephen Weir (vezi ,,Cele mai proaste decizii din istorie”, Editura Litera, 2010) ne invita sa facem ,,autopsia” a cincizeci de decizii nenorocite ale istoriei.

Decidentii sunt foarte cunoscuti: Adam si Eva, Nero, Cleopatra, Winston Churchill etc. Sunt evocate si decizii aiurea ale unor evenimente (Partida de Ceai de la Boston, razboiul troian, crize provocate de mari corporatii etc). www.infoziare.ro indrazneste sa numeasca interdictia stabilita de guvernul american cu privire la producerea, consumarea şi transportarea băuturilor alcoolice (celebra prohibitie dintre anii 1920- 1933) ca fiind cea mai drastica din istorie. Oare? Nu ne putem inscrie si noi in competitia aceasta cu decizia cuplului Burebista- Deceneu de a distruge culturile de vita de vie? Cred ca deciziile cele mai nenorocite ale lumii vizeaza declansarea conflictelor armate. Oameni precum Hitler nu sunt decât canibali decizionali. Nici eroizatii gen Alexandru cel Mare sau Napoleon nu sunt departe de a fi numiti astfel…

Suntem spre finalul anului 2016. Care au fost cele mai controversate decizii ale acestui an, in lume?… Brexitul a fost o decizie cu efecte negative si asupra economiei britanice. Dar, mai ales, a fost o decizie imorala. Atunci când esti urmasul imperiului deasupra caruia Soarele nu apunea niciodata, nu poti sa te desolidarizezi de Europa, de nimeni, la nevoie. Si nu poti lasa loc nici macar aluziilor discriminatorii la adresa imigrantilor, inclusiv români, care, cu salarii foarte mici, au mentinut duduitul economiei chiar si in perioada crizei. Victoria lui Donald Trump – misoginul, xenofobul, colericul absolut – a uimit lumea care are sufletul lipit de valorile tolerantei si ale moralei clasice. Nu ma pot alatura opiniei celor care sustin ca electoratul cel mai educat din lume a luat o decizie aiurea.

Dar America este, totusi, o natiune zamislita din emigranti. Dintre zecile de mii de spirite americane care meritau calificarea in finala prezidentiala, cum Dumnezeu de s-a ratacit acolo acest xenofob? Dar poate ca, vorba unui jurnalist sportiv, nu Trump a câstigat, ci toti cei pe care nu i-a ascultat nimeni. Nobelul pentru Literatura, acordat lui Bob Dylan, a pus pe jar multe constiinte. Academia Suedeza si-a permis luxul de a evada dintr-o paradigma putin obosita de ingerinte politice. Chiar si Dylan a fost surprins, spunând ca decizia de a-l premia este ,,uluitoare, de necrezut”.

Brexit, Nobel Dylan, triumf Trump… Decizii si valori in fireasca schimbare… Petre Tutea imi spunea ca ,,scara valorilor umane contine: sfântul, eroul, geniul si omul obisnuit, iar în afara acestora se afla infractorul”. Asa sa fie? Cred, din ce in ce mai mult, ceea ce-mi spune Karl Popper: ,,Valorile umane, toate, au limite, dar e greu sa stabileasca cineva care sunt ele”. Deciziile, adevarul si valorile imi par a fi cele mai capricioase odrasle ale Timpului.