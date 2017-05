Observatorul Astronomic a împlinit frumoasa vârstă de un an

Obseravotul Astronomic „Victor Anestin” din Bacău a împlinit un an de la redeschidere, după ce a făcut obiectul unui proiect de modernizare şi extindere, finanţat de Consiliul Judeţean, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cofinanţat de Uniunea Europeană. Cu această ocazie, la Observator au fost organizate o serie de manifestări de informare şi documentare, au fost vernisate expoziţia temporară „Telescoape Spaţiale” şi o expoziţie-concurs „Nume româneşti pe cer”.

Au fost prezenţi dr. Gabriela Gurău, manager al Complexului Muzeal „Ion Borcea”, Silviu Pravăţ, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Simona Drob, director interimar la Direcţiei pentru Cultură Bacău, astronomi amatori, membri ai Cercului de Astronomie METEOR, elevi de la şcoli din municipiul Bacău.

„A fost un an interesant pentru noi, un an bogat în activităţi şi evenimente culturale dar şi… astronomice. Cea mai mare bucurie a noastră a fost prezenţa a mii de vizitatori pe parcursul întregului an, fie la evenimente, fie în vizite de documentare, fiind atraşi de expoziţiile permanente, de spectacolele de la Planetarium, de posibilităţile tehnice de a face sau de a asista la observaţii.

Aici vin micii astronomi de la Cercul METEOR, de la alte cercuri de profil din municipiu şi judeţ. Un an terestru nu este mult, în comparaţie cu anii lumină cu care lucrează astronomii şi astrofizicienii, însă noi vom continua să popularizăm ştiinţa, cu toate mijloacele de care dispune Observaotrul „Victor Anestin”, a spus dr. Gabriela Gurău.

Printr-un Proiect de hotărâre au fost instituite și acordate premii pentru elevii și profesorul îndrumător, membri ai Cercului de Astronomie „Meteor” Bacău, care au obținut performanţe deosebite la Concursul Naţional de Astronomie și Astrofizică – Voroneț, 2017, diplomele şi premiile fiind înmânate de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Silviu Pravăţ, care i-a felicitat pe cei 10 premianţi, căştigători ai locurilor I, II şi III.

Au mai fost premiaţi şi câştigătorii concursului „Nume româneşti pe cer”, diplome speciale fiind acordate pentru „Cel mai mic şi fidel vizitator”, unul dintre ei fiind David Hantăr, de numai 4,10 luni.

Astăzi, 31 mai, de la ora 11.00, publicul poate participa la observaţii asupra Soarelui, la workshop-ul “ Harta Cerului”. De la ora 12.00, copiii sunt invitaţi la un concurs desene pe asfalt şi la un spectacol de teatru, muzică populară şi uşoară, susţinut de elevi ai Şcolii Populare de Artă şi Meserii Bacău.

