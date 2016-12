Obiective principale: formarea profesionala si digitalizarea sistemului de educatie

Gabriel Leahu. Profesor de istorie, titular, din 1990, la Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dupa ce 10 ani a fost cadru didactic, pe aceeasi disciplina, la Colegiul „Grigore Antipa” (fostul Liceu de chimie nr.4). Acum, este noul director al Casei Corpului Didactic Bacau, pe un mandat de patru ani. Din 2001 a lucrat la Ministerul Educatiei. S-a dus acolo pentru un an si a stat 15. A ocupat pe rând aproape toate functiile posibile, iar din 2013 a fost Secretar general, al doilea om din minister, dupa ministru, pe aceeasi linie cu secretarii de stat. A schimbat, in tot acest timp, 16 ministri si a avut in subordine peste 500 de oameni. Acum, are doar 13.

– Domnule Gabriel Leahu, sunteti din nou in Bacau. De ce v-ati intors? Ce v-a determinat sa luati aceasta decizie?

– Vine un moment in care incepi sa te gândesti mai mult la familie, la aspectele personale din viata ta, decât la cariera. 15 ani in Ministerul Educatiei nu sunt putini, cred ca e suficient. Si mai cred ca am o cariera plina. Am decis de la inceputul anului sa ma intorc in Bacau, acasa, aici am domiciliul stabil, dar horarârea definitiva am luat-o in clipa in care se scosese la concurs, pentru a treia oara, functia de director al Casei Corpului Didactic Bacau. Mi-am luat concediu doua saptamâni, am invatat foarte mult, pentru ca era o bibliografie punctuala, cu multe informatii care nu aveau absolut nicio legatura cu ceea ce lucrasem eu pâna atunci in minister. A fost un examen greu, o provocare pentru mine. Am invatat mult pentru ca mi-am dorit sa iau acest examen. A fost un concurs foarte serios, corect, asa cum a fost si cel pentru directorii si directorii adjuncti din scoli si licee, iar eu am acordat toata atentia acestui examen, chiar daca am lucrat in minister. Nu a avut nicio relevanta. Ce a fost la minister, a fost total diferit.

– Din 2001 ati lucrat in Ministerul Educatiei. Cum se vedea Bacaul de acolo?

– Foarte bine. Bacaul are profesori foarte buni, elevi buni, olimpici nationali si internationali. Mai mult, ultima evaluare facuta la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau de catre reprezentantii din Ministerul Educatiei a primit calificative foarte bune.

– Cât ati fost in Ministerul Educatiei ati rupt de tot legatura cu Bacaul? La o festivitate aniversara organizata luna trecuta la Colegiului National „Vasile Alecsandri” s-a vorbit despre faptul ca ati avut o contributie majora atunci când s-a aprobat dosarul liceului pentru obtinerea titlului de „colegiu national”. Au mai fost si altfel de decizii pe care le-ati luat pentru sistemul de invatamânt de aici?

– Nu m-am rupt deloc de Bacau. Am tinut permanent legatura cu profesorii si directorii de scoli si licee de aici, am colaborat cu ei mereu. I-am consiliat acolo unde aveau nevoie, fara a face trafic de influenta, sa se inteleaga bine, i-am consiliat pe probleme de intelegere, de aplicare a unor metodologii. Sunau, când aveau o nelamurire. Pe cei de la „Alecsandri”, asa este, i-am consiliat sa-si intocmeasca dosarul pentru titlul de „colegiu national”. Oricine din Bacau care imi adresa o intrebare a avut un raspuns din partea mea. Oricine din Bacau, dar si din intreaga tara. Pe toti ìi tratam cu aceeasi masura.

– Ne puteti dezvalui anumite secrete, daca putem sa le numim asa, din Ministerul Educatiei, nu stiu, anumite decizii care s-au luat si care vor fi puse in aplicare in viitorul apropiat? De exemplu programa scolara pentru gimnaziu si liceu se va modifica, având in vedere ca pentru invatamântul primar s-au realizat aceste schimbari si deja elevii invata de pe manuale noi? Un alt exemplu: examenele nationale vor suferi modificari, ca se tot vorbeste si despre acest lucru?

– Prea multe lucruri nu pot sa spun, pentru ca am un contract de confidentialitate incheiat cu Ministerul Educatiei. Deci, nu pot sa spun nimic. Ce trebuie sa se afle, se va afla, dar nu de la mine. Am fost inalt functionar public acolo, nu am facut parte din niciun partid politic, nu am facut politica. Ca secretar general, nu poti sa interferezi cu decizia politica. Ministrul poate sa spuna, poate lua decizii si apoi sa cheme echipa sa le aplice, poate vorbi, eu nu.

– Sa ne intoarcem in Bacau. Ce va aduce nou in Casa Corpului Didactic Bacau noul director Gabriel Leahu? Aveti o luna de când sunteti pe aceasta functie.

– Oferta mea manageriala din concurs am transformat-o in plan de management pe aceasta institutie. Am patru obiective principale pe care vreau sa le implementez. Primul se refera la cresterea calitatii formarilor profesionale promovate de Casa Corpului Didactic, astfel incât sa devenim principalul furnizor de formare la nivelul judetului, pentru ca avem o concurenta puternica si vrem sa ne impunem noi ca principal pol de formare. Pentru acest lucru vreau sa maresc numarul programelor acreditate de Ministerul Educatiei, in momentul de fata institutia pe care o conduc având doar trei astfel de programe. Foarte putin. In Iasi, de exemplu, sunt 15 programe de formare si inca cinci in curs de acreditare. In al doilea rând, mi-am propus ca in parteneriat cu Inspectoratul Scolar sa implementam un sistem de monitorizare activa a competentelor dobândite de cadrele didactice in aceste programe de formare. Ne intereseaza sa vedem in ce masura aceste competente sunt aplicate la clasa. Va fi o preocupare constanta, pentru ca este un lucru foarte important. Pâna acum a existat aceasta monitorizare, dar nu era constanta. Un al treilea obiectiv este sa implementez un program de formare care sa ajute cadrele didactice sa utilizeze mai mult digitalizarea. Vreau ca internetul, calculatorul sa fie accesate mult mai mult de catre profesori si elevi. Dotari exista in toate unitatile de invatamânt, inclusiv in cele din mediul rural, asa incât orele pot fi mult mai atractive. Al patrulea obiectiv se refera la proiectele europene. Vrem sa accesam fonduri europene si, totodata, sa-i invatam si pe cei din scoli cum sa faca acelasi lucru.

– Ce le transmiteti acum cadrelor didactice din functia de director al acestei institutii?

– Sa priveasca cu incredere spre Casa Corpului Didactic pentru ca noi vom fi tot timpul lânga dumnealor, sa-i sprijinim in activitatea didactica, sa-si perfectioneze metodele, sa gaseasca metode noi de predare, sa obtina creditele necesare in evaluare. Vom fi permanent prezenti in activitatea cadrelor didactice la nivel profesional, la nivel cultural, dar si stiintific. Nu sunt aici sa schimb nimic, ci doar sa continui toate lucrurile bune care s-au facut in aceasta institutie, dar intr-o alta viziune, la un alt nivel de eficienta si calitate.