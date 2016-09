Oaspeti din Ucraina la Protectia Copilului

O delegatie din Ucraina a sosit, miercuri, la Consiliul Judetean (CJ) Bacau, scopul vizitei fiind de a obtine de la specialistii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) informatii privind reforma in domeniu, in general, si etapele procesului de dezinstitutionalizare, in special.

Ucrainenii au ales Bacaul deoarece a fost judet pilot in ceea ce priveste dezinstitutionalizarea copiilor in România, dupa 1990. Aceasta nu e prima intâlnire a celor doua echipe de experti. In luna martie, la invitatia Administratiei Prezidentiale din Ucraina, o delegatie condusa de Sorin Brasoveanu, pe atunci director general al DGASPC, s-a deplasat la Kiev, unde au avut loc dezbateri si intâlniri pe grupe de lucru.

Vizita ucrainenilor va dura doua zile si va include intâlniri cu reprezentanti ai CJ, DGASPC si altor institutii, vizitarea unor servicii si centre. Se vor purta discutii privind rolul CJ Bacau in reformarea sistemului de protectie, proiectele derulate si pasii urmati de DGASPC in procesul trecerii de la ingrijirea in centre la ingrijirea de tip familial.

Oaspetii vor vizita Adapostul pentru copiii strazii „Morcoveata”, o familie de asistenti maternali profesionisti, un apartament social, Pro Familia, o casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati si Centrul de Recuperare din cadrul Complexului “Ghiocelul”.

In final, expertii ucraineni se vor intâlni cu Ministrul Muncii, reprezentanti ai Ministerului Educatiei si cu presedintele Autoritatii Nationale Pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Din delegatia ucraineana fac parte Nikolai Kuleba – Avocatul Copilului, din partea Institutiei Prezidentiale, Olena Remen – Director al Unitatii de Sprijin Executiv pentru Avocatului Copilului, Ruslan Kolbasa – Director Departament Protectia Drepturilor Copilului si Probleme de Adoptie, Titiana Symonenko – Sef Departament Educatie pentru Copiii cu Nevoi speciale in Ministerul Educatiei, Natalia Romanova – Director adjunct al Administratiei de Stat, Mariana Ianachevici – Presedinte al Aliantei ONG-urilor active in domeniul Protectiei Sociale din Republica Moldova.