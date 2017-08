În această perioadă se derulează o nouă fază a proiectului AJF Mobil „Mingea e în terenul tău”, proiect inițiat de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) finanțat de Consiliul Județean Bacău, prin asociere, în parteneriat cu Asociația Regională de Fotbal și Atletism din Westfallia – Germania. Proiectul este în derulare până la sfârșitul anului 2017 fiind incluse 22 de unități școlare din mediul rural. Miercuri, 23 august, a avut loc ce-a de-a patra întâlnire din acest proiect, întâlnire care s-a desfășurat în balonul cu teren sintetic de la Sărata la care au participat copiii din localitate. Au fost prezenți Cristi Sava, președintele AJF Bacău, Gundolf Walaschewski (președinte), Manfred Schnieders (vicepresedinte) și Oliver Topp (membru al comitetului de arbitri), reprezentanți ai Asociației Regionale de Fotbal și Atletism din Westfallia, oaspeții fiind întâmpinați de reprezentanții autorităților locale din Sărata. Împreună au urmărit un antrenament special al copiilor, după care, cei mici au primit din partea oaspeților dulciuri, mingi și echipament sportiv. Tot miercuri, delegația germană însoțită de președintele AJF a avut o întrevdere și cu președintele Consilului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, care a susținut această inițiativă, încurajând astfel de proiecte prin care se urmărește dezvoltarea prin sport a copiilor din mediul rural. „Acțiuni similare am derulat la Răcăciuni, Săucești și Cleja, aceasta de la Sărata fiind a IV-a, urmând ca până la finele anului să mai avem încă 18. Mâine (joi, 24 august – n.r.) vom avea o întâlnire și cu primarul Cosmin Necula, unul din subiectele de discuție fiind stadionul din Bacău”, a declarat Cristi Sava, președintele AJF Bacău. 0 SHARES Share Tweet

