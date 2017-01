Ședința extraordinară a Consiliului Local Bacău de vineri, 20 ianuarie, a fost una destul de furtunoasă, în ciuda unei ordini de zi, care cuprindea 11 proiecte, și care nu anunța foarte multe surprize. Introducerea s-a făcut destul de lin, cu o serie de patru proiecte de hotărâre care au vizat documente legate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare. Printre acestea s-a aflat și darea în folosință căre Consiliul Județean a unor mijloace fixe în vederea apropiatei deschideri a celulei II a gropii de gunoi de la Nicolae Bălcescu, dat fiind că prima celulă, în care depozitează deșeuri orașul și alte 22 de comune, este aproape plină și va trebui închisă. În plus, primarul Cosmin Necula a spus însă că ADIS ar trebui să organizeze o licitație pentru desemnarea unui operator de salubrizare pentru municipiul Bacău, întrucât actualul operator nu prestează mulțumitor. Primarul a dat asigurări că nu vor crește tarifele plătite de populație pentru colectarea deșeurilor. Discuțiile s-au aprins însă la proiectul care prevede trecerea patrimoniului Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei la nou înființata societate comercială de servicii publice, o structură prin care serviciile menționate sunt, practic, externalizate și se speră că vor fi mai eficiente, după cum spune primarul Necula. Este vorba aici de probleme care merg de la întreținere de spații verzi, la câini vagabonzi și altele. Preoiectul privind transfewrul patrimoniului a mai fost supus dezbaterii șI în trecut, însă consilierii locali au votat negativ. Primarul a revenit însă. “Avem o societate comercială în subordinea Consiliului Local care nu își poate desfășura activitatea fiindcă nu are utilaje și multe alte mijloace. Este în situația să le închirieze de la Primărie, ceea ce ar duce la creșterea tarifelor pentru orice serviciu. De aceea, este necesar să transferăm acest patrimoniu. Este vorba despre utilajele și acele clădiri ale Direcției de Servicii Publice, de pe strada Constantin Ene”, a precizat primarul Cosmin Necula. Reacția a venit din partea consilierului Cristinel Manolache. “Mă tem ca noua societate să nu aibă aceeași soartă ca a celorlalte societăți din subordinea Consiliului Local, adică să devină ineficientă. Și de aceea poate ar fi bine să păstrăm acest patrimoniu în domeniul public”, a spus consilierul. De aici, discuțiile s-au încins binișor, s-a divagat, sonorul a crescut cu un semiton, dar până la urmă, după minute bune de suspiciuni exprimate pe de o parte, și de argumente în favoarea hotărârii pe de altă parte, s-a ajuns și la vot. Iar rezultatul a fost de 16 la 4 pentru tabăra care a susținut transferul patrimoniului, astfel că proiectul a fost adoptat. După cum a declarat primarul Necula, noua societate de servicii publice, care va avea la dispoziție 300 de lucrători, utilaje, clădiri și un capital social de două milioane de lei, și-ar putea începe activitatea din luna februarie, iar rezultatele sale vor fi sensibil mai bune decât sunt cele ale actualei Direcții de Servicii Publice. Un alt proiect disputat a fost cel care stabilește tarifele pentru eliberarea de copii ale unor documente oficiale din arhiva Primăriei. Conform proiectului, acestea sunt de 5 lei pentru fiecare pagină. Un adversar al acestor taxe pentru copiile “xerox” este consilierul Cristian Ghingheș. Încă din 2015, când nu avea actuala calitate de consilier, Ghingheș a obținut prin demersurile sale eliminarea taxelor, lucru consfințit prin hotărâre de consiliu local. “Gândiți-vă că un om oarecare vrea să obțină de la Primărie o copie după un contract sau după o hotărâre de consiliu local, care nu se află pe pagina de internet a Primăriei. Pentru fiecare foaie de hârtie obținută, din cele multe pe care le are un document, el trebuie să achite 5 lei. Este prea mult!”, spune mesajul consilierului Ghingheș. Discuțiile au explodat și aici, iar după minute bune de contre între consilier și reprezentanți ai Executivului Primăriei, s-a decis retragerea de pe ordinea de zi a proiectului și s-a decis recalcularea tarifului, astfel încât acesta să acopere în mod just costurile cu obținerea unui document arhivat. 43 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.