O seara magica, alaturi de FSC. Voluntari de nota zece, la editia a X-a Galei Voluntariatului

Veselie, emotie, dorinta de a câstiga si mândria de a fi fost rasplatit cu aplauze. Aceasta a fost atmosfera, miercuri seara, la Gala Judeteana a Voluntariatului – Editia a X-a, organizata de Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) si Kaufland România. Aproape o mie de tineri au fost prezenti la Teatrul de Vara, iar alaturi de ei, oficiali, reprezentanti ai organizatiilor in care activeaza, profesori si parinti.

Evenimentul a avut drept obiectiv principal incurajarea voluntariatului prin premierea celor mai valoroase proiecte si a celor mai activi dintre adolescentii implicati in aceste proiecte. Categoriile la care organizatiile, firmele si institutiile publice au avut sansa de a face nominalizari au fost urmatoarele: Premiul pentru “Voluntarul anului 2016 al Judetului Bacau”, Proiectul de voluntariat al anului desfasurat de un ONG, Proiectul de voluntariat derulat de o institutie/scoala /liceu, Proiectul de voluntariat al anului 2016 derulat de o companie.

Nu a fost vorba, insa, doar de adrenalina care insoteste orice competitie. Seara Galei a fost o seara a bucuriei si a recunostintei, in care s-au netezit caile pentru viitoarele proiecte.

Prin implicare, toata lumea câstiga

Cuvintele frumoase, momentele de dans, muzica, dar si surprizele pregatite de organizatori au insufletit atmosfera. „Suntem la editia a X-a si vrem sa dam nota zece pentru voluntariat si sa multumim sincer tuturor voluntarilor judetului nostru care au considerat ca merita sa faca ceva pentru semenii lor si pentru proiectele in care activeaza.

E bine sa faci ceva cu timpul tau, nu sa gândesti ca pierzi timpul si ca nu merita. Ba da, merita! Se vede ca multi apreciaza acest lucru. Cel putin in FSC, toti voluntarii sunt respectati si vin lânga noi ca adevarati colegi, ca viitori suporteri, viitori sponsori, viitori politicieni si ne dorim ca, impreuna cu ei, sa schimbam societatea in care traim”, a declarat Gabriela Achihai. Prezent la Gala, Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bacau, i-a felicitat pe tinerii voluntari pentru munca lor.

„Simt o implinire când vad sala plina, stiu cum era acum zece ani, nu a fost usor, dar iata ca voi ati ales sa va implicati, sa daruiti si sa va daruiti. Mai e un câstig foarte mare, acela de a capata experienta. Dincolo de crearea locurilor de munca, care inseamna prosperitatea unei comunitati, o mare provocare cu care ne confruntam e cea a lipsei fortei de munca. Sa stiti ca sunt foarte multe firme si foarte multe institutii care au nevoie de forta de munca si nu o gasesc.

Voi, cei care ati ales sa va implicati si sa dobânditi experienta, veti fi, poate, colegi in companiile sau organizatiile care azi sprijina aceste proiecte”, a declarat Sorin Brasoveanu, dupa care a multumit organizatorilor si partenerilor care formeaza „aceasta familie mare, a voluntariatului”.

„Felicitari, voluntari, felicitari!”

Primul moment al Galei, de-a dreptul electrizant, a fost oferit de trupa de dans „Unknown Crew”, dupa care a fost invitat pe scena Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, fost voluntar la Spitalul Judetean de Urgenta pe vremea când era deputat.

„Va multumesc foarte mult pentru ca m-ati invitat in seara aceasta in mijlocul dumneavoastra si – o spun cu toata sinceritatea – vreau sa va multumesc pentru ce faceti pentru acest oras. Felicitari, voluntari, felicitari! Ceea ce faceti dumneavoastra este un exemplu pentru intreaga comunitate si acest exemplu pe care il dati, indiferent de domeniul in care activati, ar trebui urmat de mai multi bacauani. Ceea ce am facut atunci a fost, poate, prea putin, dar am incercat ca alaturi de frumoasa echipa a FSC sa aduc un zâmbet pe chipul oamenilor pe care dumneavoastra, cei din FSC, ii ingrijiti”, a marturisit Cosmin Necula. Gabriel Magurianu, coordonator eveniment, s-a scuzat ca nu-i poate oferi o diploma in seara aceasta, dar nici nu era nevoie, l-au rasplatit aplauzele, pe edil, pentru voluntariatul din trecut.

Au urmat multe momente incarcate de emotie, dupa fiecare premiere fiind invitat pe scena unul dintre finalistii concursului „Liceenii au talent”. Spectacolul a avut de toate – iIuzionism, teatru, muzica si dans – si a fost rasplatit pe masura de spectatori, dar si de Kaufland, sponsorul evenimentului. Câstigatorii celor patru sectiuni ale Galei au fost, de asemenea, recompensati: toti au primit trofee sau diplome si câte un card de 100 sau 200 de lei utilizabil in reteaua Kaufland. Si spectatorii au avut emotii: cei care au cumparat un bilet in valoare de 3 lei au sperat sa câstige o tableta Samsung Galaxy Tab, un smartphone Huawei, o boxa wireless sau un card de 100 de lei de la Kaufland. Toti banii colectati din vânzarea biletelor se vor transforma in cadouri pentru o suta de copii din Godinesti – Vultureni.

„Eu zic ca a fost un eveniment reusit, sala a fost plina, plina de energie, s-au dat premii pe scena, au fost peste 15 organizatii participante si peste 12 proiecte si voluntari, pe sectiunile respective, câstigatori. Voluntarul care e marele premiant merita respectul nostru, al tuturor, proiectul, de asemenea. Multumim foarte mult sponsorului Galei pentru ca a facut posibil sa realizam inca o data un eveniment frumos.” Gabriela Achihai, presedinte FSC Bacau

Marile premii ale Galei Voluntariatului:

1. Voluntarul anului 2016 al Judetului Bacau

Benchea Maria, CPECA Agentia Nationala Antidrog

2. Proiectul de voluntariat al anului 2016 in judetul Bacau

Proiectul „Vara impreuna”, Fundatia „Sf. Ioan Bosco” Bacau

3. Proiectul de voluntariat al anului desfasurat de o institutie in judetul Bacau

„Din suflet pentru suflet”, Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinesti

4. Premiul pentru o companie

SIF Moldova, pentru sustinerea financiara exemplara a mai multor proiecte de voluntariat si tineret in judetul Bacau

Premiile pe domenii de activitate:

Proiectul anului 2016 in domeniul social

„Voluntariatul – mijloc al educarii moral-crestine”, Asociatia „Sf. Voievod Stefan cel Mare” Hârja

Proiectul anului 2016 in domeniul tineret

Stay free, desfasurat de Asociatia “Valoare Plus”

Proiectul anului 2016 in domeniul educatie

ConnecTINSART, desfasurat de Asociatia de Tineret Onestin

Proiectul anului 2016 in domeniul sanatate

“Te implici – fii informat!”, Asociatia Lizuca

Cei mai activi voluntari

Voluntarul anului 2016 in domeniul social

Maria Negoita, SOS Satele Copiilor România, Centrul de zi Hemeiusi

Voluntarul anului 2016 in domeniul educatie

Ioana Secreata, Asociatia Elevilor din Bacau

Voluntarul anului 2016 in domeniul tineret

Diana Buznea, Asociatia Surf The Earth Project

Voluntarul anului 2016 in domeniul sanatate

Mihaes Andreea, Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Neuromotor – Centrul Daniel