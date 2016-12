Actualitate O roata de la masina viceprimarului Constantin Scripat a facut explozie in Cimitirul Central de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La finalul ceremoniilor militare si religioase organizate de Primaria Bacau si Garnizoana Bacau cu prilejul comemorarii eroilor bacauani cazuti la Revolutia din anul 1989, viceprimarul Constantin Scripat a ramas cu masina pe janta. Pe când sa pregatea sa iasa de pe o alee din cimitir, mergând cu masina in marsalier si ghidat de revolutionarul Ion Vasile, zis Gringo, roata din fata dreapa a masinii viceprimarului a piscat din bordura unui mormânt, iar cauciucul a explodat. 1 of 3 Scripat a reusit sa scoata masina pâna in fata bisericii, a inceput sa dea telefoane pentru a cere ajutor, iar in scurt timp a aparut un barbat sa-l ajute. Acesta a scos roata de rezerva din portbagaj si cu miscari abile care aratau ca nu schimba o roata pentru prima data, l-a scos din incurcatura pe viceprimar. 42 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.