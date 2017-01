Cât vor mai suferi băcăuanii din cauza avariilor de pe aducțiunea de la Valea Uzului? Aceasta este o întrebare la care nimeni nu poate răspunde cu certitudine. Nici autoritățile, nici profesioniștii de la Compania de Apă, nimeni. Mai mult, nici măcar vinovați identificabili nu există în acest moment, deși penultima avarie majoră, din vară, s-a lăsat cu demiterea directorului Companiei, Răzvan Găină. Marea problemă a Bacăului nu este doar conducta învechită dintre Stejaru (comuna Scorțeni) și oraș, care provoacă toate neplăcerile, dar și lipsa unei rezerve de apă, care să asigure un program de furnizare rezonabil. Atunci când se sparge țeava, doar locuitorii din cartierele Șerbănești și Gherăiești sunt ceva mai norocoși, pentru că fronturile de captare din apropiere asigură un oarecare debit în zonele menționate. Țevi cu defecte de fabricație Specialiștii de la Compania de Apă spun însă că aducțiunea de la Valea Uzului încă nu și-a depășit durata de viață și că problema ar fi alta, iar vinovăția cuiva, dacă există, se pierde în negura anilor trecuți. „Întreaga aducțiune are 60 de kilometri lungime și a fost realizată inițial din tuburi din beton precomprimat, cu diametrul de 800 mm. Tuburile din beton pot avea o durată de viață de până la 40 de ani, dacă sunt fabricate corespunzător. Realizarea aducțiunii a început înainte de 1989 și a continuat după aceea. Înainte de 1989, orice tub necorespunzător era refuzat de la montaj. Însă din ceea ce constatăm în momentul de față, se pare că la lucrările de după 1989, când erau și niște vremuri cam tulburi, s-au îngropat și tuburi cu defecte, dintre care unele acum cedează, uneori din cauza presiunii mari a apei, care ajunge și la 10 atmosfere”, a explicat directorul interimar al CRAB, Petruș Rădulescu. În anii din urmă s-a reușit modernizarea unui tronson de 40 de kilometri, între Valea Uzului și Stejaru, unde betonul a fost înlocuit cu fontă cu grafit nodular, un material foarte bun. Au rămas însă 20 de kilometri de tuburi din beton, pentru care nu a mai existat finanțare. În schimb, există o serie de proiecte pentru care se încearcă accesarea unei finanțări europene. Când se va întâmpla aceasta, nimeni nu știe exact. Toată afacerea ar costa 15 milioane de euro. „În afară de finanțare, mai avem și o problemă cu proprietățile private. Dacă înainte de 1989 traseul nu ținea cont de proprietățile localnicilor, fiindcă acestea nu erau reglementate, acum lucrurile sunt mult mai complicate”, a spus directorul Rădulescu. Un vis: rezerva de apă a orașului Dacă bani pentru o conductă nouă între Stejaru și Bacău nu există deocamdată și nici măcar un proiect, să visăm așadar la o rezervă de apă a orașului. La Barați există rezervoarele necesare, iar apa ar trebui să vină din fronturile de captare de lângă oraș, însă este necesară o conductă care să unească toate acestea. Astfel că, dacă mai apare o avarie, rezervoarele ar fi umplute cu apă din fronturile locale, care ar asigura cam 60% din necesarul orașului timp de câteva zile. Adică, un confort ceva mai bun decât cel pe care l-am suportat în ultimele zile. Conform directorului Rădulescu, Compania de Apă a făcut demersuri la Primărie încă din 2007 pentru realizarea acestei conducte. Au existat și proiecte, lucrările au și început acum mai bine de șase ani, dar s-au împotmolit. Primul tronson la care s-a lucrat a fost în zona străzii Abatorului, dar din cauza lucrărilor de modernizare la Podului Mărgineni, proiectul ar fi trebuit modificat, ceea ce nu s-a mai întâmplat, așa că lucrările s-au sistat. Alte două tronsoane pentru care au existat proiecte sunt în zona străzii Frunzei și în zona străzii Digul Bârnat. Pentru toate acestea, trebuie acum refăcute proiectele. „Noi am preluat de la primărie această problemă, am luat legătura și cu vechiul proiectant, să refacem documentația și să începem lucrările”, a spus directorul Rădulescu. Se estimează că s-ar putea lucra efectiv începând din primăvara anului viitor. „Nota pentru aceste lucrări trebuie achitată de către Compania de Apă, din bugetul propriu”, a precizat primarul Cosmin Necula, referitor la costurile realizării rezervei de apă. O avarie care a depășit-o de trei ori pe cea din vară Avaria apărută sâmbătă a fost remediată de lucrătorii Companiei de Apă duminică seara, în jurul orei 20. „A fost o avarie care a depășit-o de trei ori ca amploare pe cea din luna august, dar am reușit să o remediem în circa 24 de ore, în ciuda condițiilor foarte dificile, mai ales a temperaturilor de până la -12 grade. Dacă nu vor apărea alte probleme, începând de marți dimineața tot orașul va avea apă”, a apreciat directorul interimar al Companiei de Apă, Petruș Rădulescu. Stocuri de apă Luni dimineața, s-a reunit și Consiliul Local în cadrul unei ședințe extraordinare pentru a aproba alocarea a 80.000 de lei destinați cumpărării de apă potabilă pentru populația orașului. Apa este îmbuteliată și se va distribui atunci când rețeaua publică nu va funcționa. Rația este de patru litri de persoană pe zi. „Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în depășirea situației de criză din weekendul trecut. Este vorba despre profesioniștii de la Compania de Apă, care au lucrat din greu pentru remedierea avariei, Bisericii Ortodoxe, pentru că a pus la dispoziție spații de distribuție a apei potabile, Bisericii Catolice, pentru că a contribuit cu ceaiul pentru populație, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și unităților militare pentru că au pus la dispoziție mijloace tehnice necesare la distribuirea apei, precum și angajaților Primăriei care în aceste zile au împărțit apă și ceai băcăuanilor”, a mai spus primarul Cosmin Necula. 175 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.