O ordonanta care poate rezolva problema magazinelor din centrul Bacaului

Problema magazinelor din zona centrala a Bacaului ar putea fi rezolvata astazi de catre Guvern care va lua in discutie o ordonanta de urgenta. Practic, ordonanta va defini exact ce inseamna un magazin aglomerat.

Aproape toate magazinele din zona centrala a municipiului Bacau, aflate in blocuri cu bulina, sunt in pericol sa fie inchise din cauza unei legi de anul trecut care interzice orice activitate comerciala in imobilele cu risc seismic de gradul unu.

Legea spune ca se interzice activitatea in „spatiile aglomerate” dar nu defineste ce inseamna un spatiu aglomerat iar autoritatile locale nu accepta definitia publicata intr-un act normativ care se refera la incendii.

O hotarâre de Consiliu care definea aglomeratia si care permitea functionarea magazinelor daca administratorii lor semnau pe propria raspundere ca nu vor permite accesul simultan a mai mult de 50 de persoane a fost atacata in contencios de Institutia Prefectului.

Procesul, aflat pe rolul Tribunalului Bacau, ar putea ramâne fara obiect deoarece in sedinta de Guvern de astazi este propusa o ordonanta care completeaza legea de anul trecut cu definitia spatiului comercial aglomerat luata chiar din ordinul pe care autoritatea locala nu-l accepta.

Astfel, in textul actului normativ se precizeaza ca „spatii care implica aglomerari de persoane -sunt acele incaperi cu aglomerari de persoane, respectiv incaperi in care se pot afla simultan cel putin 50 de persoane, fiecareia din acestea revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4 mp şi categorii distincte ale acestora”.

Proiectul de ordonanta mai introduce si ideea de „sala aglomerata”: „categorie distincta a incaperilor cu aglomerari de persoane, respectiv incapere sau grup de incaperi care comunica direct intre ele prin goluri, protejate sau neprotejate, in care suprafata ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 şi in care se pot intruni simultan cel putin 150 de persoane, precum sali de spectacole, sali de intruniri, incaperi pentru expozitii, muzee, cluburi, cinematografe, comert, cazinouri, discoteci, cluburi şi altele asemenea. incaperile situate la parter, se considera sali aglomerate in cazul in care se pot intruni simultan cel putin 200 de persoane”.

Astfel, se interzice organizarea de activitati in spatiile si salile aglomerate, ceea ce ar insemna ca daca exista mai putin de 50 de persoane intr-un magazin sau mai putin de 200 de persoane intr-o sala dintr-un bloc cu bulina rosie, este permisa functionarea acestor spatii.