O oală cu mâncare uitată pe aragaz a alertat pompierii

Luni, 10 aprilie a.c., la ora 13:23, Garda de Intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în municipiul Bacău, strada Petru Rareș, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în apartamentul unei femei, în vârstă de 87 de ani. Persoana care a făcut anunțul, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a precizat că în interiorul locuinței este posibil să fie o persoană ce nu se poate autoevacua. Imediat, la fața locului s-au deplasat 14 pompieri salvatori, cu trei autospeciale de intervenție cu apă și spumă, precum și o autospecială pentru lucru și salvare de la înălțime. La sosirea echipajelor la locul evenimentului în urma recunoașterii s-a constatat faptul că, în apartament nu se afla nicio persoană. De asemenea, s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la o oală cu mâncare uitată pe aragaz. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un aparat de gătit lăsat nesupravegheat, a ars mâncarea din oală.

