Sport O nouă victorie pentru Aerostar Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Al treilea amical al verii a adus cea de-a doua victorie pentru divizionara C Aerostar Bacau. Dupa ce marti a surclasat cu 5-1 colega de serie CSM 2007 Focsani, vineri, intr-un test disputat pe stadionul „Letea”, echipa antrenata de Cristi Popovici s-a impus cu 2-0 in fata unei alte viitoare adversare din campionat: CSM Roman. Cele doua goluri ale „aviatorilor” au fost marcate de Catalin Vraciu, unul dintre cei mai autorizati aspiranti la titlul de golgeter al Ligii a III-a, editia 2017-2018. In partida de verificare cu Romanul, Aerostar a folosit urmatoarea formula de start: Haraguta- B. Ardei, Mihalachioae, Mihaes, Strat- Istrate, Adascalitei, Chirila, Oanea- Tudorache, Vraciu. Au mai jucat: Albescu, A. Pavel, Ichim, Dima, Buciuman si Preda. Saptamina viitoare, bacauanii vor sustine alte doua meciuri de verificare: marti la Piatra Neamt, cu Ceahlaul si vineri, la Roman, revansa cu CSM. 1 SHARES Share Tweet

