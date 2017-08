Festivităţile care s-au desfăşurat astăzi, 29 august 2017 la Tirgu Ocna, sunt dedicate celebrării a două momente importante pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare: festivitatea de absolvire a Promoţiei SNPAP-20 care îşi ia rămas bun de la Şcoală şi se îndreaptă către unităţile penitenciare în care au fost repartizaţi şi festivitatea de aniversare a 20 de ani de la înfiinţare, prin care Şcoala marchează timpul în care, cu profesionalism şi dăruire, profesorii au cultivat în fiecare promoţie cunoştinţele şi valorile fundamentale ale viitorului agent de penitenciare. Conştienţi fiind de transformarea produsă în vieţile lor prin rostirea jurământului care reprezintă, totodată, și asumarea unui nou mod de viață dedicat serviciului patriei şi ordinii de drept şi a faptului că zi de zi îţi vor dărui toată priceperea şi ştiinţa în slujba oamenilor, elevii Şcolii au depus astăzi, în Piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna, jurământul de credinţă cu emoţii şi plini de speranţă, în faţa ministrului Justiţiei, domnul profesor universitar doctorTudorel Toader, vice-ministrului justiţiei din Republica Moldova, domnul Anatolie Munteanu, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, directorului general al Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova, specialiştilor, directorilor şi foştilor directori din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, specialiştilor din cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova, foştilor directori ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, reprezentanţilor Centrului de formare a personalului din administraţia penitenciară KRUS din Norvegia, reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ liceal şi universitar, reprezentanţilor instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, reprezentanţilor autorităţilor publice locale, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, precum şi foştilor şefi de promoţie ai şcolii. Domnul Comisar şef de penitenciare Vasile Scutaru, director al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare multumeşte domnului colonel în rezervă Ioan Grefu, prim comandant al Şcolii, pentru că a lăsat moştenire o şcoală frumoasă, o idee măreaţă, un proiect îndrăzneţ, care, alături de colectivul de profesori, au fost duse mai departe. Pentru a marca într-un mod inedit acest moment aniversar, toţi cei 258 de elevi ai ”Promoției SNPAP 20” primesc în dar un cadou simbolic: o stea care le poartă numele și care va străluci pe cer doar pentru ei, ca simbol al speranței, al încrederii și al respectului, o stea la care să privească mereu cu speranța, ori de câte ori vor fi deznădăjduiți și ori de câte ori vor avea nevoie de o raza de lumină în viața lor. În mesajul său, ministrul Justiţiei a spus că 20 de ani de pregătire a agenţilor de penitenciar de la Tîrgu Ocna reprezintă maturitatea unei instituţii de învăţământ astfel că, din această toamnă, la SNPAP se vor organiza cursuri pentru pregătirea continuă a personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. De asemenea, domnul Tudorel TOADER le-a transmis proaspeţilor absolvenţi că vor avea, în următoarea perioadă, o misiune ce implică multă responsabilitate. „Exprim deplina convingere că veţi reprezenta infuzia aceea de tinereţe, de oameni determinaţi pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a obiectivelor. Veţi avea un rol foarte important şi foarte sensibil pentru că va trebui să participaţi la corijarea, la îndreptarea segmentelor în care societatea a eşuat parţial – cu cei care se află în penitenciar – din moment ce se află în conflict cu norma juridică penală”, a transmis domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei. La rândul său, viceministrul Justiţiei din Republica Moldova şi-a manifestat aprecierea pentru calitatea pregătirii agenţilor de penitenciare care au absolvit la Tîrgu Ocna şi care urmează să-şi desfăşoare activitatea în unităţile penitenciare din ţara vecină.

.La sediul Școlii a urmat dezvelirea plăcii aniversare cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființare, moment în care domnul director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a felicitat conducerea și personalul Școlii pentru rezultatele obținute în tot acest timp și pentru dăruirea de care dau dovadă în ceea ce fac, iar domnul Anatolie Munteanu, vice-ministrul justiției din Republica Moldova, a acordat Medalia comemorativă “ 20 de ani ai sitemului penitenciar al Republicii Moldova“, diplome de onoare și diplome de excelență. 1 of 7 51 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.