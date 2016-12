Actualitate O nouă delegatie din China a vizitat Bacaul de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin Brașoveanu a primit miercuri, 14 decembrie 2016, vizita unei delegaţii oficiale din Republica Populară Chineză, condusă de Li Deren – director general al Comisiei financiare și pentru afaceri economice al Congresului Poporului din Provincia Fujian. Din delegație au mai făcut parte: Yang Zhiping – deputat – Director general al Comisiei de lucru pentru economie rurală al Comisiei Permanente a Congresului Poporului; Li Yao- deputat –Director general al Comisiei de lucru pentru Educație, Știință, Cultură și Sănătate Publică al Comisiei Permanente a Congresului Poporului; Zheng Qinjian – deputat-consilier al Biroului de Afaceri Reprezentative al Comisiei Permanente a Congresului Poporului; Huang Xiaoting –director al Comisiei Comisiei Permanente a Congresului Poporului și Cai Minmin – director al Biroului General al Comisiei Permanente a Congresului Poporului. La această întâlnire au mai participat primarului județului Bacău, Cosmin Necula, Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Rectorul Universității „George Bacovia” Bacău, Prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și Petronela Ștefan, Secretar General al Camerei de Comerț și Industrie Bacău. În cadrul discuțiilor au fost abordate diverse aspecte, de la dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale bilaterale, interesul de colaborare în domeniul educației, precum şi aspecte legate de elaborarea bugetului județului și aspecte ce vizează siguranța alimentelor. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.