O jumatate de adevar mai este adevar?

Alegerea lui Trump a produs un seism de mari proportii peste Ocean si establishmentul incearca sa disece problema pentru a afla cum s-a produs aceasta eroare de sistem. Intre alti factori care sunt considerati a fi la originea acestei probleme, mass-media americana vorbeste si despre site-urile de “fake news” (stiri false), care l-ar fi ajutat pe Trump prin colportarea de informatii fara echivalent in realitate.

Adica, stiri care spuneau ca Trump beneficiaza de sustinerea anumitor persoane, care nu-si exprimasera aceasta optiune sau stiri despre Hillary care ar fi facut ceva ilegal.

Problema este interesanta, pentru ca peste tot in lume se semnaleaza o invazie de astfel de site-uri, nici noi nefiind vaccinati.

Dar, in vreme ce in SUA se fac liste cu site-urile de stiri false (cum s-au facut si la noi), profesorul Ron Paul (despre care am mai discutat) spune ca listele sunt incomplete si a creat o lista proprie cu site-uri care – spune el – ii contine pe cei care “ne-au spus ca Irakul a avut arme de distrugere in masa si ne-au atras in razboaie (…), ele ne-au spus ca Hillary are sanse de 98% sa câstige alegerile si o tin intr-una ca economia este in mare forma”.

Evident, Ron Paul vorbeste despre mass-media americana. Lista cuprinde canale de televizune ca ABC, CNN, MSNBC, NBC sau CBS, ziare ca Washington Post, New York Times, The Guardian sau site-uri ca Vice, Huffington Post ori Politico.

Problema este simpla: degeaba aratam cu degetul spre site-urile de stiri false când mass-media care sustine ca ne prezinta adevarul livreaza, in realitate, informatii trunchiate sau chiar false pentru a sprijini o persoana sau o cauza ori pentru a ataca credibilitatea unei persoane sau cauze.

De exemplu, acum câteva zile, New York Times publica un articol despre o declaratie a presedintelui Chinei, Xi Jinping, care a cerut ca lumea sa nu i se adreseze cu titlul de presedinte, nici cu cel de secretar general al partidului, ci cu apelativul de “tovarase”, care in chineza este “tongzhi”.

Publicatia americana titreaza, insa, ca acest apelativ este folosit si de homosexuali ca termen care exprima afectiunea si solidaritatea si, prin extensie, ne sugereaza NY Times, presedintele Chinei a cerut sa fie apelat ca un homosexual. Este evident ca e vorba doar de o manipulare pentru ca nu poti extrapola sensul marginal al unui cuvânt impotriva sensului principal.

The Guardian a procedat similar intr-un articol din 18 noiembrie, sugerând ca rusii manânca burgeri cu sobolani. De fapt, este vorba de burgeri cu carne de nutrie, mâncare la moda in Moscova in aceasta toamna. Dar cum la nutrie i se mai spune “river rat” (sobolan de apa), de ce sa lasi adevarul sa-ti strice o stire? Asa ca articolul a primit titlul “Hot rat is so hot right now: Moscow falls for the rodent burger”.

Intr-o anumita masura, Ron Paul are dreptate si lista sa ar trebui extinsa la nivel mondial. Mass-media a ajuns o institutie de propaganda.

Putem spune ca Russia Today, ca organ de presa finantat de statul rus, are din acest motiv o credibilitate scazuta si, chiar am vazut ca purtatorii de cuvânt ai administratiei americane refuza sa raspunda la intrebarile reporterilor acestui canal.

Dar, la fel, putem spune despre foarte multe canale de stiri, ziare sau site-uri occidentale ca fac propaganda in loc sa livreze stiri corecte si impartiale. Cât despre presa nationala româneasca, atâta câta mai este, ce sa mai spunem?!

Bine, si atunci care este solutia? Solutia este simpla, insa necesita putin efort. Inainte sa dam “share” la o stire care ne apare pe wall, poate e bine sa o verificam. Sa vedem cât de credibil este site-ul care a lansat-o, ce scriu alte site-uri, ce imagini sunt utilizate sau data la care stirea a fost publicata. Si, in general, sa citim cât mai multe surse; si pe cele occidentale, si pe cele estice. Si sa ne folosim creierul. Mai ales!