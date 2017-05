Social O jandarmeriță băcăuană, vicecampioană la tenis de masă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Plutonier Munteanu Ramona din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a câstigat MEDALIA DE ARGINT la Campionatul de tenis de masă, faza finală organizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Plutonier Munteanu Ramona a făcut parte și anul acesta din lotul reprezentativ al Jandarmeriei Române participând la Campionatul de tenis de masă, faza finală organizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Competiţia s-a desfăşurat în perioada 24-29 aprilie a.c. în municipiul Bistrița,județul Bistrița-Năsăud.

Întrecerea a reunit aproape 100 de sportivi – angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, (jandarmerie , politie , pompieri) din toată țara. Nu este prima participare a sportivei, aceasta obținând și în anii trecuți rezultate remarcabile: 2013 și 2015 locul III, 2014 și 2016 locul II. Conducerea unității și colegii au felicitat-o pentru rezultatele obținute și i-au urat succes in activitatea viitoare. 89 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.