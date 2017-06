O familie de băcăuani a înființat Asociația „Dacia” la Cosenza, în Calabria

Un grup de romani bacauani, ghidati de dorinta de a ajuta conationalii din Cosenza, a reusit, dupa nenumarate provocari, sa implice autoritatile italiene intr-un parteneriat pentru a oferi sprijinul comun comunitatii romanesti din Cosenza.

Joi 22 iunie 2017, la ora 17.00,la Cosenza in regiunea Calabria, in strada Pasquale Galluppi nr.73 a fost inaugurat sediul nou si independent al Asociatiei Comunitatea Romanilor din Calabria “DACIA”.

Asociatia DACIA a fost infiintata din 2012 si a desfasurat activitatile de voluntariat in parteneriat cu asociatia italiana ACLI Cosenza, in sediile acesteia, asociatie care ne-a gazduit si ne-a ajutat sa crestem si sa ne dezvoltam pentru a putea oferi servicii de orientare si consiliere adresate cetatenilor romani prezenti pe teritoriul cosentin.

Acuma ca am crescut, am decis ca este momentul sa avem casa noastra, precum cea a copiilor care au crescut si au fost sustinuti de parinti sa porneasca catre independenta lor.

Dupa traditionalul bun venit in casa noua cu paine si sare a fost taiata pamblica inaugurala de catre Gabriela Mocanu – Presedinta a Asociatiei Dacia si sustinatorii nostri dl. D’Alessandro Felice, Consilier Provincial la Provincia Cosenza si Primar al comunei Rovito (CS), Giovanni Cucunato – director al Centrului de Ocupare a fortei de munca Cosenza.

Dupa acest moment oficial au avut loc o serie de discutii coordonate de dna. Ana-Maria Nica – Vicepresedinta a Asociatiei DACIA si invitati pe tema problemelor intampinate de romanii din zona Cosenza, au fost prezentate statistici si date prelucrate de autoritatile provinciale cu privire la numarul romanilor, serviciile de care beneficiaza si numarul estimat de romani care nu sunt inscrisi in registrele autoritatilor sau care lucreaza fara forme legale.

La discutiile a participat si dl. Vincenzo Tamburi, Consilier Provincial la Provincia Cosenza si seful Comisiei Provinciale pentru politici sociale, a pietei muncii, imigratie si incluziune sociala si Primar al comunei San Basile (CS).

Discutiile au avut rolul de a prezenta nu doar cifre si statistici cu privire la numarul romanilor din Cosenza ci si de a sublinia importanta Asociatiei Dacia in acest proces de integrare pe piata fortei de munca europeana, in contextul realitatii cosentine si gasirea de solutii concrete pentru sprijinirea comunitatii romanesti in pastrarea si promovarea identitatii culturale si spirituale.

Inaugurarea sediului Asociatiei Dacia are loc intr-un context romanesc deosebit, ziua de 24 iunie fiind sarbatorita la nivel international ca Ziua Universala a Iei Romanesti, eveniment promovat in strategia nationala prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, ca actiune in promovarea si conservarea traditiei, culturii si valorilor romanesti in strainatate.

Gabriela Mocanu

