La Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” au început, joi, 5 octombrie, de la ora 11.00, lucrările Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”. Manifestare de tradiţie, plasată sub egida marelui cărturar, de la a cărui naştere se împlinesc 135 de ani, organizată în parteneriat cu Arhivele Statului Bacău, a fost deschisă de Mariana Popa, manager al prestigioasei instituţii băcăuane, care a prezentat temele simpozionului şi invitaţii, importante personalităţi din lumea academică, cercetători, istorici, muzeografi, arheologi, arhivişti. A fost prezent, de asemenea, Silviu Pravăţ, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, care a transmis un mesaj din partea instituţiei condusă de Sorin Braşoveanu. A fost păstrat un moment de reculegere în memoria istoricului şi arheologului Ioan Mitrea, fost director al Muzeului de Istorie, decedat cu puţin timp în urmă. A urmat prezentarea şi lansarea unor importante reviste şi volume, „Carpica”, vol. XLVI, (dr. Anton Coşa), „Varianta Ocolitoare Bacău. Diagnosticul arheologic” (autori dr. Lăcrămiora-Elena Istina, dr. Dănuţ Prisecaru, dr. Petre Colţeanu, Andrei Horoiu), supus atenţiei celor prezenţi de prof.univ.dr. Lucreţiu Mihăilescu-Bârliba, şi „Acta Bacoviensia” (nr. XII/2017), cu o recenzie de Vasile Stancu. Un moment deosebit a fost marcat de vernisajul expoziţiei „Viorel Căpitanu – patru decenii de arheologie băcăuană”, cercetător, arheolog, fost director al Muzeului de Istorie, unul dintre cei mai prolifici şi reprezentativi membri ai colectivului de arheologi băcăuani, de numele căruia se leagă importante descoperiri arheologice de pe teritoriul regiunii şi judeţului Bacău, care va împlini peste câteva zile 85 de ani. Despre personalitatea şi activitatea lui Viorel Căpitanu a vorbit dr. Cristinel Plantos şi dr. Lăcrămioara-Elena Istina, şef secţie Arheologie – Istorie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. Tot în prima parte a lucrărilor a fost lansată Medalia „Iulian Antonescu”, patronul spiritual al instituţiei, adusă în faţa publicului de prof.univ.dr. Ionel Cândea, director al Muzeului Brăilei „Carol I”. Lucrările au continuat, de la ora 15.30, pe secţiuni, Arheologie, Istorie, Muzeografie, personalităţi, Arhivistică, Viaţa spirituală în Moldova. În programul de vineri, 6 octombrie, sunt prevăzute vizite la obiectivele turistice şi de patrimoniu din municipiul Bacău, urmate de alte lucrări pe secţiuni. Vom reveni cu alte detalii în ediţiile următoare ale ziarului Deşteptarea, care este partener media al evenimentului. 0 SHARES Share Tweet

