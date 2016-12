“O, ce veste minunata!”, spectacol extraordinar cu Ansamblul “Busuiocul”

Si in acest an, in Ajunul Craciunului, Ansamblul Artistic Profesionist de Folclor “Busuiocul” a facut o bucurie bacauanilor, invitându-i la un spectacol de folclor autentic.

Pe scena Teatrului de Vara “Radu Beligan” au evoluat artistii dansatori ai ansamblului, interpreti cunoscuti ai folclorului din toate zonele acestui plai binecuvântat de Dumnezeu si de oamenii talentati, care, din an in an, din neam in neam, au pastrat si au dus mai departe tot ce au mai de pret mostenire: colindele, doinele, cântecele de dor, de joc, obiceiurile strabune, dansurile, care i-au insotit in toate anotimpurile, la bine si la nevoi.

Cum era de asteptat, Spectacolul de Craciun a debutat cu un obicei stravechi, pus in scena de Ursii de la Darmanesti, urmat de Plugusorul gospodarilor, colindatorii si “Craciunitele”, grup indrumat de prof. Simona Baicu. Bucuria Nasterii Domnului a fost adusa de preotul Ciprian Ignat, cu exceptionala interpretare a cântecelor “Nastere Ta Hristoase” si “Doamne-ler Domnului Doamne”.

Rând pe rând, intr-o regie sugestiva, de mare clasa, semnata de directorul Ansamblului “Busuiocul”, maestrul coregraf Petre Vlase, au incântat publicul grupurile folclorice din Agas (indrumator Mirela Onea), cu o serie de colinde de mare valoare artistica, cel din Sascut, condus de Iulia Sandu. De aplauze s-au bucurat si Corala ATENEU, Corala Tineretului din Moinesti, Grupurile Folclorice din Blagesti, Asau, Brusturoasa. E iarna, e sarbatoare, s-a nascut Iisus, cu mesaj de pace, de iubire, ne-a spus si Grupul “Mândrutele” din Chisinau, Caiutii de la “Busuiocul”, dar si invitatul special, preotul Ionut Avram, care a incântat publicul cu “Buna seara lui Craciun”, “Vin colindatorii” si “La toata casa-i lumina!”

“Deschide usa crestine!”, “Steaua sus rasare”, in interpretarea Grupului de fete “Busuiocul”, au ridicat sala in picioare, spectacolul având, pe final, jocul Caprei, al Mascatilor si datatoarea de speranta, frumoasa Sorcova.

A fost un spectacol de neuitat si, asa cum se intâmpla la români, Anul Vechi a predat stafeta Anului Nou, in sunet de zurgalai, a tobelor si a ritmurilor dansurilor traditionale, de pe Vaile Siretului si Trotusului.

Craciun Fericit!