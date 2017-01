Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că printre cele 30 de victime surprinse de avalanșă se numără o femeie şi doi copii de origine română. Unul dintre supravieţuitori, chiar soţul româncei, le-a spus salvamontiştilor că femeia şi copiii săi se află sub dărâmături. Bărbatul a fost dus la spital în şoc hipotermic. Acesta a declarat presei locale că a scăpat cu viață pentru că ieșise să recupereze un obiect uitat în mașină. Soția lui și cei doi copii sunt dați dispăruți sub dărâmături. „A venit avalanșa, am fost îngropat în zăpadă, însă am reușit să ies și am așteptat în mașină să ajungă echipele de salvare”, a spus bărbatul în vârstă de 38 de ani. El a fost găsit în stare de hipotermie, însă este în afara pericolului. Femeia din România dispărută în avalanşa care a distrus hotelul Rigopiano din localitatea Farindola, regiunea Abruzzo, a plecat din ţară, după două căsnicii eşuate, pentru a-şi ajuta părinţii rămaşi în Bacău şi pentru a se trata de boala de care suferă, poliartrită reumatoidă. Adriana are 43 de ani şi s-a născut în comuna băcăuană Corbasca, într-o familie modestă. Primarul comunei Corbasca, Andone Puşcasu, a declarat că părinţii femeii au lucrat la CAP şi, deşi au avut o situaţie modestă, au ajutat-o să îşi găsească drumul în viaţă. Adriana a absolvit cursurile unei şcoli postliceale şi este infirmieră. Imediat după ce a terminat cursurile, s-a angajat la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Răcăciuni, unde avea grijă de persoane cu probleme neuropsihiatrice. Familia şi vecinii Adrianei din satul Scărișoara din Bacău aşteaptă cu sufletul la gură o veste din Italia. Serviciile de salvare au recuperat joi trei cadavre şi au localizat un al patrulea, au precizat autorităţile. Cele trei trupuri neînsufleţite scoase de sub zăpadă au fost transferate cu elicopterul la Morga din Pescara. Numărul persoanelor scăpate în viaţă rămâne de două – Giampiero Parete şi Fabio Salzetta. Ei au fost cei care au dat alarma în legătură cu avalanşa. Deși autoritățile italiene spun că avalanșa s-a produs în urma cutremurelor care au zguduit miercuri centrul Italiei, procuratura din Pescara a deschis o anchetă cu privire la incident. „Avalanșa a fost imensă”, au spus membri ai echipelor de intervenție, citați de ANSA.”Hotelul a fost distrus cu totul, a rămas în picioare doar o bucată. Sunt tone de zăpadă, copaci smulși din rădăcini, moloz”. 358 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.