Dosarul electronic de sanatate al pacientului este o componenta a sistemului informational sanitar care cuprinde date si informatii medicale relevante pentru medici si pacienti, respectiv informatii clinice, biologice, diagnostice si terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vietii pacientilor, organizate si structurate pe module: „sumar de urgenta”, „istoric medical”, „antecedente declarate de pacient”, „documente medicale” si „date personale”.

Acest dosar va fi utilizat de toti furnizorii de servicii medicale (spitale, laboratoare, medicii de familie, farmacii etc) care se afla in relatii contractuale cu Casa Judeteana de Sanatate, dar si de cei care nu au incheiat un astfel de contract (dar care au obligatia sa se inscrie in platforma informatica din asigurarile de sanatate, tocmai pentru a putea furniza sistemului date despre pacientii care vor accesa serviciile lor).

Foarte important este faptul ca, prin acest DES, pacientul va avea personal acces la baza lui de date din sistem, in baza unui cod de autentificare (parola), ce va fi generat de sistem, ca o matrice de securitate, cu ajutorul medicilor inrolati in patforma informatica. La cererea pacientului, medicii au obligatia sa le predea aceasta parola si, tot la solicitare, pot inregistra si reprezentantul legal al persoanei in cauza, care va putea avea acces la DES.

Practic beneficiile pe care le aduce acest dosar pacientului se pot rezuma la: pastrarea datelor medicale in siguranta, in acelasi sistem, date la care vor avea acces toti furnizorii de servicii medicale, acces nelimitat la istoricul medical, evidenta consultatiilor si internarilor.

Pentru medici si ceilalti furnizori din sistem, accesul la DES-ul personal al pacientului le va oferi un susport complet pentru diagnostic, investigatii si tratamente, reducând astfel timpul de luare a unei decizii medicale corecte si eficiente. Pentru sistemul de sanatate, in general, introducerea DES a fost gândita pentru constituirea unei arhive electronice a pacientilor, eficientizarea unitatilor sanitare, cresterea calitatii actului medical, reducerea costurilor administratice si utilizarea mai eficienta a resurselor.

Toate aceste masuri au fost luate printr-un ordin comun al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

„Toti medicii se pot inregistra in DES, indiferent daca au sau nu contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Cei aflati in contract vor fi inrolati in acest sistem automat de noi, acestia având obligatia sa transfere toate informatiile medicale catre platforma DES si de a imprima, la cererea pacientului, pe hârtie A4, matricea de acces in sistem. In acest fel, pacientul va avea acces prin intermediul calculatorului de acasa la istoricul lui medical, la documentele medicale si antecedentele medicale declarate de el si va putea permite accesul altor medici la propriu dosar medical.”

Dan Stoica, director executiv CJAS Bacau