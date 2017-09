În seara zilei de 29 septembrie 2017se desfăşoară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău o serie de activităţi afiliate evenimentului european „Noaptea Cercetătorilor”. Și în acest an, evenimentul se înscrie într-un proiect naţional realizat sub auspiciile Asociaţiilor Target și Invenio, fiind co-finanțat prin Programul de Cercetare și Inovare al Comisiei Europene. Cercetători, ingineri şi exploratori îi invită pe toţi cei interesaţi, în special elevi, studenţi şi profesori, la o călătorie în lumea fascinantă a ştiinţei. Deschiderea are loc la ora 17:00,în Aula „Vasile Alecsandri”, corp D, etaj I. Universitatea şi Asociaţia Liga Studenţească propun următoarele activităţi: ⦁ Drumul spre înalta performanță cere sacrificii! Performanță în înot. Despre eforturi şi sacrificii, succes, afirmare şi satisfacții! ⦁ IT-ul în consonanță cu natura și cu mișcarea. Pledoarie pentru existența și folosirea aplicațiilor de pe gadget-uri în descoperirea și explorarea naturii, în promovarea mișcării și a motricității umane; ⦁ Despre drone şi utilizările acestora. De la aplicaţii militare la transport, prevenire şi detecţie, monitorizare, ajutor în situaţii de urgenţă şi multe altele; ⦁ SHARE Rețeta bunicii. Povești de anchetă din cadrul proiectului eCULTFOOD – Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău; ⦁ Să învăţam prin joc. Să dăruim. Colţul copiilor. Momente artistice; Info-point. Chestionare; Stand pentru donaţie de carte. Tombolă. ⦁ Pneumobilul – un vehicul pentru viitor. Despre vehicule cu propulsie pneumatică, pluridisciplinaritate şi spirit de echipă; ⦁ Descoperă şi explorează chimia distractivă. Experimente şi demonstraţii. Fascinaţia şi culorile chimiei; ⦁ Informatică pentru acţionarea roboţilor. Despre roboţi şi posibilităţile de utilizare a acestora în lumea modernă. Cum să construim un robot cu resurse proprii; ⦁ Rolul voluntarilor în organizaţiile social-politice; ⦁ Imprimanta 3D şi arhitectura viitorului; ⦁ Sursele regenerabile – soluţii curate de energie. Despre captarea energiei luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale.

Programul detaliat al evenimentului este disponibil pe site-ul www.ub.ro, în secţiunea ştiri şi evenimente. Partenerii media ai evenimentului sunt: Deșteptarea, Ziarul de Bacău, Euro TV, Tele 1 Bacău, Academic TV, Oameni şi Companii, PortalulEdumanager, Inima Bacăului, Revista 1 Bacău, Radio UNSR Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.