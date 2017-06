Sport Nimic de pierdut Volei/ Turneul final de Cadete de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Echipa de volei cadete a CSȘ Bacău pleacă azi spre Târgu-Mureș, gazda turneului final al Campionatului Național. Timp de cinci zile, de sâmbătă și până miercuri, 14 iunie, băcăuancele se vor lupta pentru ocuparea unui loc cât mai bun în ierarhia națională. „Nu avem nimic de pierdut. Pornim cu ultima șansă, însă asta nu înseamnă că nu vom da totul pe teren”, a declarat antrenorul CSȘ Bacău, Dumitru Matanie, făcând referire la plusul de valoare, dar și de vârstă al adversarelor: Dinamo, CSȘ5 București, CSM București, Medicina Târgu-Mureș și CSM Lugoj. Se joacă fiecare cu fiecare, în sistem campionat, titlul urmând să revină echipei cu cel mai bun punctaj. „Întâlnim adversare mai mari ca vârstă decât noi, majoritatea echipelor care participă la turneul final având în componență jucătoare de la loturile naționale. În acest context, eventuale preferințe referitoare la ordinea în care vom întâlni echipele adverse nu-și au rostul. Toate meciurile sunt la fel de grele pentru noi”, a declarat Matanie înaintea tragerii la sorți programate astăzi, în cadrul ședinței tehnice a turneului. Cadetele băcăuane și-au asigurat participarea la turneul final grație câștigării celui de-al doilea turneu semifinal, desfășurat weekend-ul trecut, pe teren propriu. La Târgu-Mureș, CSȘ Bacău va miza pe următorul lot de jucătoare: Nicola Juncu, Iulia Matanie, Alexandra Adragăi, Neidi Enache, Mădălina Airoaie, Denisa Sava, Bianca Dodan (libero), Jacqueline Rusu (libero), Ioana Bunea, Bianca Popa, Izabel Simuț și Maria Bahrim. 0 SHARES Share Tweet

