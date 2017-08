Politica Nicușor Dan, alături de Lucian Viziteu, la inaugurarea sediului USR Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Filiala Bacău a Uniunii Salvați România (USR) are un nou sediu. Deputatul Lucian Stanciu Viziteu l-a inaugurat vineri, prima acțiune desfășurată în noua casă fiind o conferință de presă la care au fost prezenți Nicușor Dan, fondatorul partidului, și Lavinia Cosma, deputat de Mureș. „Aici va fi sediul partidului în următoarea perioadă, chiar în următorii 20 de ani, sperăm noi. Adresa este str. George Bacovia, nr. 10 și a fost cu grijă aleasă, ținând cont că avem un liceu «Bacovia» și suntem un partid de nota 10”, a declarat Lucian Stanciu Viziteu. Și cabinetul parlamentarului Viziteu s-a mutat pe str. George Bacovia, 10, însă programul de audiențe a rămas același: luni și vineri, de la 9 la 11, iar marți, miercuri și joi, de la 16 la 18. La punctul doi al conferinței, Lucian Stanciu Viziteu a vorbit despre „un mecanism democratic ce nu există în alte partide, cel al referendumului intern aprobat prin noul statut. Acum suntem în plină campanie internă în care discutăm o chestiune vitală și pentru noi, ca partid, dar va fi și pentru agenda publică: revizuirea Constituției.” Deși consumă mult timp și energie, referendumul intern e un excelent exercițiu democratic, a insistat deputatul. Nicușor Dan a început prin a-l felicita pe Lucian Stanciu Viziteu pentru noul sediu, apoi a declarat că este un coleg foarte activ, membru în comisiile de apărare și IT, în continuare va coordona echipa de lucru pe programul de tehnologia informației și va reprezenta USR în comisia de supraveghere a SRI. „USR a făcut ceea ce a promis că va face și ceea ce era rezonabil să poată face, în șase luni, un partid cu oameni care abia au pășit în administrație. În primul rând, nu a făcut compromisuri”, a afirmat Nicușor Dan, apoi a prezentat acțiunile USR în Parlament, ca partid de opoziție. Acestea au vizat OG 13, OG 14, redefinirea conflictului de interese, Legea Grațieriii, modificarea Regulamentelor Camerei Deputaților și Senatului, amendamentul care prevede ca primarii să poată angaja doar bugetul anual, nu și bugetele anilor viitori, transparența în administrație. USR Bacău se pregătește de alegeri Întrebat despre doctrină, Nicușor Dan a declarat că în partid va fi dezbătută definirea ideologiei USR pentru a se decide, democratic, dacă va fi „un partid progresist cu accent pe drepturile minorităților sau va rămâne partid- umbrelă, așa cum a pornit”, dezbatere care se va încheia săptămâna aceasta. Lavinia Cosma, membră în Comisia de învățământ a Camerei Deputaților, a vorbit despre inițiativele sale, între care modificarea Legii Educației, desființarea inspectoratelor școlare și Legea consilierii privind cariera. Liderul filialei locale, Liviu Rusu, a anunțat că USR pregătește proiecte și candidați pentru Primăria Bacău, CL și CJ Bacău. Deocamdată, există două organizații puternice, în Bacău și Onești, și trei în pregătire, tot în mediul urban. În județul Bacău, USR are 70 de membri. Calitatea oamenilor contează, nu numărul lor, a afirmat președintele filialei. „Ca să intri în USR nu e suficient să depui o cerere. Noi avem anumite criterii, între care și istoricul politic al persoanei”, a precizat Liviu Rusu, adăugând că, în schimb, simpatizant poate fi oricine. Tot vineri, de la ora 18, este programată o ședință a membrilor USR la care se va discuta despre revizuirea Constituției, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc votul electronic. Sâmbătă, Nicușor Dan se va întâlni cu membrii și simpatizanții USR din Neamț și Iași, iar duminică, cu cei din Suceava și Botoșani. 1 of 13 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.