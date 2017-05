Cultura Nicu Enea, sărbătorit în Măgirești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria Comunei Măgirești organizează, vineri, „Ziua Nicu Enea”, dedicată împlinirii a 120 de ani de la nașterea pictorului.

Parteneri îi sunt Fundaţia Culturală „Urmașii Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat” și Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău. Oaspeți le vor fi reprezentanți ai Parlamentului, Prefecturii, Consiliului Județean, Primăriilor Moinești și Comănești, Uniunii Artiștilor Plastici și Uniunii Scriitorilor din România. Evenimentul va avea loc în sala de festivități din Măgirești, începând de la ora 11. „Suntem abia la ediția a II-a. Pentru că Nicu Enea e născut în Valea Arinilor și ne mândrim cu el, vrem să devină un obicei în a-l sărbători. Vrem să nu fie uitat și să intre în conștiința băcăuanilor și a românilor ca fiind legat de Măgirești”, a declarat Ionică Câdă, primarul comunei. În deschidere vor vorbi invitații, apoi se va trece la sesiunea de comunicări: prof. univ. dr. Constantin Parascan, cu „Nicu Enea – artistul ivit din Coasta Manachiei -Acropola Văii Tazlăului Sărat”, scriitorul Viorel Savin – „Modelul cultural Nicu Enea”, prof. univ. dr. ing. Irina Bliuc și dr. arh. Călin Gabriel Corduban – „Nicu Enea în contextul reprezentării arhitecturii populare în pictura postimpresionistă interbelică”, prof. dr. Liliana Adochiței – „Nicu Enea, un simbol pentru băcăuani” și Octav Olaru (colecționar de artă) – „De ce Nicu Enea”. La ora 12,30 va avea loc lansarea volumului „Nicu Enea – grafică”, al lui Viorel Savin, prezentat de autor și de Petre Isachi, critic și istoric literar. Manifestarea se va încheia cu vizionarea expoziției de pictură Nicu Enea (colecția personală Octav Olaru) și a expoziției „Urmașii lui Nicu Enea”, realizată de elevii Școlii primare „Nicu Enea” din Valea Arinilor. 0 SHARES Share Tweet

