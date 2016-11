Economie Motorul economiei judetului. Peste 1.500 de companii bacauane profitabile Bacaul se situeaza peste media pe tara, cu 4,75% din totalul de 31.511 firme existente in tot judetul de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Un numar de 1.501 de companii din judetul Bacau sunt profitabile, adica au înregistrat profit, sunt pe piata de cel putin doi ani, nu au datorii la bugetul de stat, au cifre de afaceri de peste 100.000 de lei si istoric pozitiv de plata. Statistica a fost realizata de CreditInfo, companie specializata în furnizarea produselor si serviciilor de management al riscului comercial. „Grupul select al firmelor profitabile din Bacau reprezinta 4,75% din cele 31.511 firme înregistrate în judet, adica peste media pe tara, care este de 4%. Aceste firme constituie motorul economiei românesti, o economie care înregistreaza în acest an cea mai rapida crestere din Europa Centrala si de Sud-Est”, se arata in raportul transmis de CreditInfo. De altfel, aceeasi sursa indica faptul ca profitul firmelor din Grupul 4% reprezinta 92% din profitul total obtinut de companiile din România, cifra de afaceri totala a acestor firme însemnând 41% din cifra de afaceri înregistrata de toate companiile din tara. In plus, 1 angajat din 3 (33%) lucreaza la aceste companii, se arata raportul CreditInfo. Potrivit sursei citate, una din cinci firme profitabile din România se afla în Bucuresti (14.164 firme -20,24%), aici fiind înregistrate si cele mai multe firme din România (266.635 firme). Urmeaza judetele Cluj (4,019 firme – 5,74%), Timis (3,307 firme – 4,73%), Brasov (2.675 de firme – 3,82%) si Constanta (2.576 de firme – 3,68%). De partea cealalta, judetele Mehedinti (336 de firme – 0,48%), Giurgiu (442 – 0,63%) si Teleorman (505 – 0, 72) au cele mai putin profitabile companii din România. Cele mai multe firme profitabile, raportat la numarul de firme înregistrate într-un judet, se afla în judetele Covasna (6,72% din firmele înregistrate aici sunt profitabile, adica 762 de firme), Mures (6,44%, adica 2.129 firme), Harghita (6,31%, adica 1.302 firme) si Sibiu (6.11%, adica 1.728 firme). În coada acestui clasament se afla judetele Mehedinti (2,33% – 336 firme) si Teleorman (2,94% – 505 firme). Clasamentele profitabilitatii sunt alcatuite pe baza unui set strict de criterii, pe care le îndeplinesc companiile din grupul select de 4% firme profitabile din România. „Am folosit date din sursele publice si oficiale precum Ministerul Finantelor, Registrul Comertului etc. Au fost verificate toate companiile din România, adica 1.4 milioane de entitati.

4% din firmele din România, peste 60.000, reprezinta motorul economiei pentru ca produc 92% din profitul României", a declarat Aurimas Kacinskas, general manager CreditInfo. Criteriile care au fost luate în calcul pentru stabilirea clasamentului au fost cifra de afaceri de peste 100.000 lei, existenta profitului, vechimea in piata de peste 2 ani, lipsa datoriilor la bugetul de stat, un istoric pozitiv de plata, un credit scor cu risc mic sau normal, o lichidare curenta mai mare de 1.0 si existenta rentabilitatii capitalului mai mare de 20%. Raportul CreditInfo mai evidentiaza faptul ca industria manufacturiera (14,28 miliarde de lei), comertul (12,63 miliarde de lei), institutiile financiare (5,43 miliarde de lei), transporturile (4,47 miliarde de lei), constructiile si imobiliarele (4,39 miliarde de lei) sunt cele mai profitabile domenii de activitate din România.